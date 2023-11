«Deadpool 3», «Captain America 4», «Blade»... Marvel reporte la sortie de ses films

Alors qu’un accord de principe a été trouvé entre les acteurs et les studios hollywoodiens pour mettre fin à la grève, Marvel modifie son calendrier des sorties. La plupart des productions sortiront en 2025.

Les tournages vont pouvoir reprendre outre-Atlantique après la conclusion d'un accord de principe, mercredi 8 novembre entre les acteurs et les studios hollywoodiens, mettant fin à plus de trois mois de grève. Le studio Marvel, qui a vu ses productions à l’arrêt pendant cette période, a annoncé au lendemain de cette décision sa volonté de reporter la date de sortie de la plupart de ses films.

Seul un blockbuster est maintenu pour 2024 : «Deadpool 3». Réalisé par Shawn Levy, ce volet avec Ryan Reynolds, qui verra par ailleurs le retour de Hugh Jackman dans le costume de Wolverine, sortira en juillet prochain, soit deux mois après la date initialement prévue.

«Blade» connaît (encore) des bouleversements

Les fans du MCU devront attendre 2025 pour découvrir une partie du reste du catalogue. «Captain America : Brave New World», quatrième volet de la franchise avec Anthony Mackie, est décalé de juillet 2024 à février 2025.

Même constat pour «Thunderbolts» avec Florence Pugh et Sebastian Stan. Selon plusieurs sites américains dont The Hollywood Reporter, la production, qui mettra en scène les super-vilains et les anti-héros de l’univers Marvel, ne débarquera au cinéma qu’en juillet 2025.

Quant à «Blade», réalisé par le Français Yann Demange et avec Mahershala Ali dans la peau du chasseur de vampires, il a été décalé de février à novembre 2025.