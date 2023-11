Hunter Schafer : 5 choses que vous ignoriez (peut-être) sur l’actrice

Actuellement à l'affiche du prequel «Hunger Games : la ballade du serpent et de l'oiseau chanteur», Hunter Schafer est l'un des nouveaux talents d'Hollywood. Voici cinq anecdotes sur cette actrice américaine de 24 ans.

Elle milite pour les personnes transgenres

Née assignée homme le 31 décembre 1998, Hunter Schafer, qui est originaire de Caroline du Nord et fille d’un pasteur, a entamé sa transition pendant ses années de lycée. A cette époque, elle a manifesté contre une loi discriminatoire qui interdisait dans son État aux personnes transgenres d’utiliser les toilettes publiques du sexe qu’ils ont choisi. Le texte a depuis été abrogé.

Elle a été en couple avec Dominic Fike

Hunter Schafer et Dominic Fike se sont rencontrés sur le plateau de la série «Euphoria». Elle joue le rôle de Jules, une adolescente trans. Quant à lui, il incarne le jeune Elliot, dépendant à diverses drogues. La comédienne et l’acteur, également musicien, ont filé le parfait amour pendant plus d’un an. Mais le couple a confirmé s’être séparé il y a quelques mois.

Elle est égérie pour la maison Mugler

Celle qui a signé un contrat avec Elite Models alors qu’elle n’était qu’en terminale et a ensuite défilé pour des marques prestigieuses comme Christian Dior ou Marc Jacobs, est aujourd’hui l’égérie du nouveau parfum «Angel Elixir» de la maison Mugler. «Je suis fan de Mugler depuis que je suis toute petite. Faire équipe avec Casey et l’ensemble de ses collaborateurs pour réinventer ce parfum emblématique a été un véritable plaisir», a-t-elle expliqué dans un communiqué.

Elle est fan de peinture et de dessin

Son père étant un grand amateur de comics, Hunter Schafer a très tôt été attirée par le dessin et se rêvait, enfant, illustratrice.

Dans une interview accordée au magazine «Numéro», elle a raconté : «Dans ma petite enfance, mes parents me mettaient devant une table avec du papier et des crayons pour m’occuper, plutôt que de me laisser devant la télé. Cela a été l’une des premières occasions que j’ai eues de dessiner. Depuis, ce besoin ne m’a plus jamais quittée». Elle poste régulièrement ses créations sur les réseaux sociaux.

Elle a rencontré Hillary Clinton

En 2017, elle fait partie de la sélection du Teen Vogue des «21 under 21» qui déterminent les personnes âgées de moins de 21 ans qui sont les plus influentes dans le monde. A ce titre, Hunter Schafer a pu rencontrer l’ancienne Première dame des Etats-Unis, Hillary Clinton. Ensemble, elles ont débattu des dangers de la législation contre les personnes transgenres.