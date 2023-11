The Rolling Stones : Mick Jagger dévoile l'origine insolite du logo culte du groupe

Le logo des Rolling Stones, le fameux «lips and tongue», composé d'une bouche tirant la langue et connu dans le monde entier, a été inspiré par la déesse de l'Inde Kali, a confié Mick Jagger à la presse indienne.

C'est l'un des emblèmes de groupes de rock les plus célèbres au monde. La fameuse langue écarlate des Rolling Stones, a été inspirée par la déesse indienne Kali, a déclaré Mick Jagger à la presse indienne. Mick Jagger se trouvait en effet à Bombay, pour assister samedi dernier à la victoire de l'Angleterre face au Pakistan, en Coupe du monde de cricket. Le Victoria and Albert Museum britannique, qui détient l'œuvre originale dans ses collections, la qualifie de «l'un des symboles du rock and roll les plus immédiatement reconnaissables au monde».

.@RollingStones tongue in mouth logo was created by John Pasche in 1970 after he met Mick Jagger. pic.twitter.com/hR0xxk8HUt — Rock Hall (@rockhall) August 29, 2019

L'inspiration trouve son origine dans la figure de la déesse hindoue Kali, à la langue tirée et aux lèvres rouges, a déclaré l'icône du rock au Times of India, dans une interview publiée mercredi. Kali, déesse à la peau bleue et aux quatre bras, tirant une longue langue rouge écarlate, est le symbole pour les hindous de la destruction et du temps.

«Mon frère a été l'un des premiers à voyager en Inde. Il me donnait quelques livres à lire», a déclaré au quotidien indien la rock star dans un entretien à Bombay. «En 1969, je cherchais une image qui attirerait le regard, et j'ai vu cette image de la langue d'une Kali désincarnée», a-t-il poursuivi, selon le journal. «J'ai pensé qu'elle pouvait être une source d'inspiration. Ensuite, le designer John Pasche a créé cette version moderniste du logo de la langue», a-t-il précisé.

Une image rebelle

Pas étonnant donc, que le chanteur ait pris la pose cette semaine pour ses réseaux sociaux, debout devant une statue de Kali.

Pour mémoire, l'artiste britannique John Pasche avait été chargé, pour quelque 50 livres sterling (57 euros), de créer l'emblème du groupe, Mick Jagger ayant été séduit par ses créations. Deux ans plus tard, il recevait 200 livres supplémentaires en reconnaissance du succès remporté par sa langue iconique. En 2008, le Victoria and Albert Museum lui a acheté l'œuvre originale pour 50.000 livres (57.400 euros).

«Contrairement à ce qu'on croit souvent, ce ne sont pas les lèvres de Mick qui m'ont inspiré mais la page d'un magazine qu'il avait épinglée sur un mur de sa maison : la déesse indienne Kali, a expliqué le designer en 2021 au JDD. Cette petite langue pointue sortant de la bouche a agi comme une étincelle en moi. Elle résonnait avec le concept recherché d'une image rebelle, anti-establishment, comme lorsque les gamins tirent la langue aux adultes. Mick souhaitait une image marquante qui se suffise à elle-même, sans mots pour l'accompagner.»

Les Rolling Stones se sont formés à Londres en 1962 avant de devenir le plus célèbre groupe de rock du monde. Le mois dernier, la formation a sorti l'album «Hackney Diamonds», le premier depuis la mort du batteur Charlie Watts en 2019, également premier album studio original depuis «A Bigger Bang» en 2005.