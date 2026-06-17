Céline Dion : le titre d'un nouveau single de la star écrit par Ycare dévoilé

Un nouveau titre de Céline Dion bientôt disponible ? Des fans ont repéré un single inédit récemment inscrit au catalogue de la SACEM.

Après avoir dévoilé le 17 avril dernier «Dansons», un morceau écrit pour elle par Jean-Jacques Goldman, Céline Dion pourrait bien sortir prochainement une nouvelle chanson.

Comme l’ont repéré des fans de la chanteuse, un morceau intitulé «Bonjour pardon merci», est désormais répertorié au catalogue de la SACEM (Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ndlr).

Céline Dion y est créditée en tant qu’interprète, Ycare (l’auteur-compositeur-interprète repéré lors de son passage dans le télé-crochet «Nouvelle Star» en 2008), en tant qu’auteur et Renaud Rebillaud (collaborateur de Gims, Sexion d'Assaut, Vitaa & Slimane, Kendji Girac, Louane ou encore Amel Bent), en tant que compositeur.

«Bonjour pardon merci», dont la date de sortie n’a pas encore été dévoilée, pourrait constituer le deuxième extrait d’un nouvel album en préparation de la star québécoise, dont le dernier opus français, «Encore un soir», remonte à 2016.

Après six ans d’absence en raison de sa lutte contre le syndrome de la personne raide, Céline Dion, qui dit désormais se sentir en forme, a, le 30 mars dernier, à l’occasion de ses 58 ans, annoncé une série de concerts programmés en septembre et octobre prochain à Paris La Défense Arena (plus grande salle d’Europe qui sera renommée Plenitude Arena, à compter de ce 1er juillet). Les billets s’étant arrachés en quelques minutes, la chanteuse a récemment ajouté de nouvelles dates en mai 2027.