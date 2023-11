Johnny Hallyday : ce que l’on sait déjà du titre inédit du rocker dévoilé aujourd’hui

C’est ce jeudi 16 novembre, à 13h, que sera dévoilé le titre inédit «Un Cri» de Johnny Hallyday, six ans après sa mort. Il sera disponible à l’écoute sur les plates-formes de streaming à partir de 13h40.

Un événement musical. Les fans de Johnny Hallyday ont rendez-vous ce jeudi 16 novembre avec le journal de 13H de TF1 pour y découvrir, dans son intégralité, la chanson inédite «Un Cri», enregistrée en février 2017 à Santa Monica, aux États-Unis. La veille, Marie-Sophie Lacarrau, en avait dévoilé un court extrait.

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Laeticia Hallyday a retracé le parcours de ce morceau, dont l’histoire a débuté en octobre 2016 à Los Angeles, au moment où le chanteur apprend qu’il est atteint d’un cancer du poumon. «Quand il commence son combat contre la maladie, il a ce besoin viscéral, vital, d’appeler Maxim (Nucci, alias Yodelice, l’artiste avec lequel il a réalisé ces derniers albums), de le faire venir à Los Angeles et d’enregistrer un nouvel album. Il veut se raccrocher à la musique, à ses amis», explique-t-elle.

En février 2017, les deux hommes vont enregistrer, à Santa Monica, plusieurs maquettes avec notamment «Je ne suis qu’un homme», «Back in L.A.», «Pardonne moi» et «Un cri». La chanson a été écrite et composée par Vincent Jacob, un musicien français installé à Los Angeles qui se trouve être le professeur de musique de Jade et Joy au lycée français de la ville, poursuit Laeticia Hallyday. «Un Cri» ne sera toutefois pas retenu sur le 51e et dernier album de Johnny Hallyday, «Mon pays c’est l’amour», sorti le 19 octobre 2018.

Un tout dernier morceau

Ainsi, la maquette de la chanson est restée longtemps dans les placards, jusqu’à ce qu’Antoine Gouiffes-Yan, directeur de Parlophone, label de Warner, découvre son existence. C’est alors que Maxim Nucci a donné son accord pour sortir le morceau, et pour travailler dessus dans son studio. «C’est la toute dernière chanson inédite, il n’y en aura pas d’autres», prévient Laeticia Hallyday dans Le Parisien.

Les fans de Johnny Hallyday pourront retrouver «Un cri» sur la compilation «Made in rock’n roll», qui doit sortir ce vendredi 17 novembre chez Warner Music, et sur laquelle figurera 11 chansons sélectionnées par Maxim Nucci sur les cinq derniers albums du chanteur. «‘Un cri’ est plein de choses à la fois. Une surprise fantastique. Un testament du vrai Johnny, un classic rock rapide, bagarreur, totalement contemporain et la seule chose qu’on puisse se demander au final, c’est ce que Johnny aurait fait de ce ‘Cri’ en live, en public, en concert...», confie pour sa part Philippe Manœuvre.