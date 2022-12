Johnny Hallyday : sa veuve Laeticia et sa fille Joy lui rendent d'émouvants hommages

Pour commémorer le cinquième anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre 2017, sa veuve Laeticia et leur plus jeune fille, Joy, ont publié d'émouvants messages accompagnés de touchantes photos d’elles aux côtés de Johnny.

Un cri d’amour. Joy Hallyday a ce 5 décembre rendu hommage à son père Johnny, décédé il y a tout juste cinq ans.

«Déjà 5 ans que tu n’es plus à mes côtés. Il n'y a aucun moyen d’exprimer ma tristesse et ma douleur. Merci d’être ma force de tous les jours même si tu n’es plus là. Apprendre et vivre avec toi dans ta perspective hyper rock'n'roll me manque. Tu me manques plus que tout au monde. Je t’aime», a écrit la jeune fille de 14 ans.

La petite sœur de Jade, 18 ans, a accompagné son message de tendres clichés de son enfance auprès du chanteur.

Laeticia Hallyday a tenu elle aussi à poster un message sur Instagram. «5 ans déjà que tu es parti, 5 ans qui me paraissent un siècle, une éternité... Tu nous manques encore et pour toujours. Tous les 5 décembre ne sont plus des jours ordinaires (...). Je sais que tu ne voudrais pas que nous soyons malheureuses. C’est grâce à toi que nous arrivons à nous reconstruire. Je t’avais fait la promesse de tout faire pour me relever et continuer à vivre pour Jade et Joy, d’être à la hauteur de tes rêves pour elles. J’espère ne jamais te décevoir», a-t-elle écrit en légende de vidéos tournées dans leur intimité.