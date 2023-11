Napoléon : voici les 5 choses à savoir sur Joséphine de Beauharnais

Incarnée par Vanessa Kirby dans le film «Napoléon» de Ridley Scott, Joséphine de Beauharnais fut le grand amour de Napoléon Bonaparte. Une femme complexe qui aura marqué l’Histoire à sa manière. Voici les 5 choses à savoir à son propos.

Une femme trompée

Née sous le nom de Marie-Joseph Rose de Tascher de la Pagerie, le 23 juin 1793, dans une plantation de canne à sucre en Martinique, elle épouse à 16 ans le vicomte Alexandre de Beauharnais, un officier de 19 ans. Un mariage célébré le 13 décembre 1779, suivi de leur installation en région parisienne. Deux enfants naissent de cette union : Eugène et Hortense. Son époux est connu du Tout-Paris comme un infatigable coureur de jupons, délaissant Joséphine et leurs progénitures. À la Révolution, Alexandre de Beauharnais, dont elle est séparée, entame une carrière politique, devenant Président de l’Assemblée constituante en juin 1791 lors de la fuite du roi, mais finira guillotiné en juillet 1794 sous la Terreur. Enfermée à la prison des Carmes, Joséphine devrait sa survie à un greffier de la Sûreté générale, tombé amoureux d’elle, qui aurait fait disparaître son acte d’accusation.

la pratique du libertinage

Trompée de manière continue par son ex-mari, Joséphine va pratiquer le libertinage avec insouciance à sa sortie de prison, se liant notamment avec le général Louis Lazare Hoche, mais aussi, et surtout, avec le député Paul Barras, un des hommes forts de la Convention et du Directoire. C’est par son intermédiaire qu’elle fait la rencontre de Napoléon Bonaparte, lors d’une soirée mondaine organisée dans le salon de son amie, Thérésa Tallien, en août 1795. Le général Bonaparte tombe follement amoureux d’elle. Le couple se marie civilement le 9 mars 1796, tous deux mentant sur leur âge respectif – ils affirment avoir 28 ans, alors qu’elle en a 32 et lui 26 – sans que le clan Bonaparte n’en soit informé. Toutefois, Joséphine avoue ne pas être particulièrement attirée par ce jeune amant totalement épris d’elle. Elle sait, en revanche, qu’il est en mesure de lui offrir une bonne situation. Et qu’il est souvent en déplacement pour ses campagnes militaires.

L’amant de la discorde

Trois jours après la célébration de leur mariage, Napoléon Bonaparte rejoint la ville de Nice où il doit prendre le commandement de l’armée d’Italie que lui a confié Paul Barras. Joséphine, seule à Paris, n’abandonne pas ses soirées libertines pour autant, et se serait rapprochée notamment de Louis-Hippolyte Charles, un capitaine de hussards de 24 ans, plus doué pour les choses de l’amour que dans le maniement des armes. Depuis l'Italie, Napoléon lui écrit des lettres enflammées, la suppliant de le rejoindre. Ce qu’elle accepte à une condition : être accompagnée de Louis-Hippolyte Charles.

Aveuglé par son amour pour elle, Napoléon refuse l’évidence se trouvant sous ses yeux, et ce malgré les rumeurs d’infidélité qui circulent. C’est grâce aux confidences d’amis proches qu’il finira par prendre conscience des réels agissements de son épouse. Qu'il menacera de divorce. C’est un choc pour Joséphine, qui change d'attitude à son égard. Trop tard pour Napoléon, qui s’éloignera inexorablement d’elle après cela, et prendra, lui aussi, des maîtresses.

Une folie dépensière

Joséphine était connue dans les salons parisiens pour son élégance, et son goût pour la mode. La rumeur affirme que ses placards contenaient plus de 700 robes et 650 paires de chaussures. En tant qu’impératrice, elle avait la mauvaise habitude de dilapider les finances du pays, achetant selon ses envies parures, bijoux, vêtements, et mobilier. Des dépenses folles qui auront au moins le mérite de faire d’elle la représentante du luxe à la française à travers le monde.

L’opposition du clan Bonaparte

La relation entre Joséphine et le reste de la famille Bonaparte était pour le moins tendue. Le clan Bonaparte n’a pas été prévenu du mariage de Napoléon avec cette femme dont ils ne connaissaient rien. La décision de celui-ci d’adopter le fils de Joséphine, Eugène, ou encore l’union d’Hortense avec Louis Bonaparte, le frère de Napoléon, ne parviendra pas à calmer les hostilités de la belle-famille envers elle. Lors du sacre de Napoléon, l’humiliation atteint son paroxysme quand ce dernier exige qu’elle soit, elle aussi, couronnée, obligeant ses trois sœurs à soutenir le manteau de l’impératrice pendant la cérémonie.

Le clan Bonaparte aura toutefois sa revanche quand Joséphine se montrera dans l’incapacité de donner un héritier à l’Empereur. Malgré la succession des cures thermales à Aix-les-Bains et à Plombières dans l’espoir d’inverser le cours des événements, Joséphine est contrainte d’accepter, à contre-cœur, le divorce pour Raison d’État le 16 décembre 1809. Et c’est Marie-Louise d’Autriche qui devient la nouvelle impératrice des Français en mai 1810. Joséphine, qui conservera toutefois son titre, sera logée au frais de l’État à Malmaison. Elle y meurt le 29 mai 1814, à l’âge de 51 ans, d’une pneumonie foudroyante contractée peu de temps après la visite du tsar Alexandre Ier.