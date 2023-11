Johnny Hallyday : tout savoir sur «Made in rock'n'roll», la compilation qui sort ce vendredi

Au lendemain de la sortie du titre inédit «Un cri», la compilation «Made in rock'n'roll», réunissant des chansons enregistrées par Johnny Hallyday, est dévoilée ce vendredi. Un beau cadeau pour les fans.

Alors que les fans s’apprêtent à commémorer les six ans de la disparition de Johnny Hallyday le 5 décembre prochain, une compilation du rockeur sort ce vendredi 17 novembre, incluant le titre inédit «Un cri», dévoilé sur toutes les plates-formes de streaming il y a quelques heures. Ce morceau composé et réalisé par Maxim Nucci, alias Yodelice, a été choisi en ouverture de «Made in rock’n’roll».

L’album publié chez Parlophone, label de la maison Warner, regroupe également dix autres morceaux issus du répertoire du Taulier que le public a déjà pu découvrir par le passé. Mais ces compositions très rock ont été remasterisées pour l’occasion.

Sur la tracklist figurent, entre autres, «De l’amour», «Jamais seul», «Pardonne-moi», «Te manquer», ou encore «Mon cœur qui bat». A l’écoute, «l’idole des jeunes» semble toujours parmi nous avec sa voix reconnaissable entre mille.

Comme le précise Philippe Manœuvre, journaliste musical et complice de Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday s’est impliquée «avec passion sur l’artwork de 'Made in rock’n’roll'». La veuve de la star a en effet imaginé «une pochette iconique et intemporelle, reprenant les codes rockabilly qu’affectionnait particulièrement Johnny».

Un autre coffret signé Yvan Cassar

En parallèle de cette sortie, l’arrangeur et compositeur Yvan Cassar, qui a travaillé pendant de très longues années avec Johnny Hallyday, sortira le 1er décembre prochain, sous l’égide d’Universal, un coffret regroupant deux albums de chansons revisitées en version symphonique avec quelques inédits.

Parmi eux, «Grave moi le cœur», adaptation française du tube «Love me tender» signé Elvis Presley. Johnny Hallyday avait choisi de répéter cette ballade en prévision de son concert à Las Vegas en 1996, mais ne l’avait finalement pas retenue ni pour le live (il a préféré la version originale), ni pour l’album «Destination Vegas». «On sent dans cette chanson son rapport à la vie, il y a une maturité, un abandon», a expliqué Yvan Cassar à l’AFP.

D’autres événements dédiés au rockeur sont également prévus avec notamment «Johnny Hallyday l’exposition» dès le 22 décembre à la porte de Versailles, à Paris, puis le retour du spectacle «Johnny symphonique» au printemps prochain, en tournée partout en France.