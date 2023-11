Twilight : Robert Pattinson a failli ne jamais avoir le rôle principal pour cette étrange raison

Invitée du podcast américain «Happy Sad Confused», la réalisatrice du premier volet de la saga «Twilight», Catherine Hardwicke, révèle que le studio n’était pas convaincu par le physique de Robert Pattinson pour le rôle d’Edward Cullen.

Sa carrière en aurait été bouleversée. Mondialement connu pour avoir incarné Edward Cullen dans la saga cinématographique «Twilight», Robert Pattinson a failli ne jamais obtenir le rôle au moment de passer le casting. Invitée du podcast américain «Happy Sad Confused», la réalisatrice du premier volet de la saga «Twilight» sorti en 2008, Catherine Hardwicke, explique avoir été contrainte de convaincre le studio de le recruter en raison de son apparence très différente à l’époque.

«Quand il est venu chez moi, il avait des franges noires pour cheveux, et il était hors de forme parce qu’il passait son temps au pub», se souvient-elle. Catherine Hardwicke a organisé une audition à son domicile en présence de Robert Pattinson et Kristen Stewart. Elle fut alors convaincue qu’il était parfait pour le rôle. Encore fallait-il convaincre les responsables du studio Summit Entertainment de lui donner sa chance.

Un t-shirt tâché

«J’ai envoyé les vidéos à Summit et il (Robert Pattinson, ndlr) y est allé pour les rencontrer. Ils m’ont rappelé pour me dire : ‘Pensez-vous pouvoir faire en sorte qu’il ressemble à quelque chose ?’ Et je leur ai dit : ‘Oui, je le pense. Avez-vous vu sa mâchoire ? Nous allons faire un changement capillaire et tout le reste, il va commencer à faire de l’exercice, et il sera magnifique’. Ils ne m’ont pas cru au début. Rob s’était présenté à son entretien avec un t-shirt tâché… c’est tout lui ça», ajoute-t-elle.

Au cours de son interview, Catherine Hardwicke précise que le rôle d’Edward se jouait entre quatre comédiens : Robert Pattinson, Ben Barnes, Shiloh Fernandez, et Jackson Rathbone (qui héritera du rôle de Jasper). Elle révèle également avoir assisté aux retrouvailles de Robert Pattinson et Kristen Steward lors de la fête d’anniversaire de l’acteur au début de l’année, et affirme qu’elle aimerait bien tourner une nouvelle fois avec eux.