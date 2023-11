Superman Legacy : Skyler Gisondo et Sara Sampaio rejoignent le casting

Selon les sites Deadline et The Hollywood Reporter, Skyler Gisondo et Sara Sampaio intègrent le casting de «Superman Legacy». Ils incarneront les personnages de Jimmy, le photographe du Daily Planet, et de Eve Teschmacher, l’assistante de Lex Luthor.

Deux nouvelles recrues. Quelques heures après l'arrivée de Nicholas Hoult dans la peau de Lex Luthor, les sites américains Deadline et The Hollywood Reporter ont annoncé à quelques minutes d’intervalles l’ajout de Skyler Gisondo et Sara Sampaio au casting de «Superman Legacy», le film écrit et réalisé par James Gunn, dont la sortie est prévue pour le 11 juillet 2025.

'Superman: Legacy' Casts Skyler Gisondo as Jimmy Olsen (Exclusive) https://t.co/zIi04aDXkf — The Hollywood Reporter (@THR) November 21, 2023

EXCLUSIVE: Warner Bros has set Sara Sampaio for the role of Eve Teschmacher in ‘Superman: Legacy,’ Deadline can exclusively reveal (click photo below for story) https://t.co/C48AqhgOPr — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 21, 2023

Connu pour son rôle dans les séries «The Righteous Gemstones» et «Santa Clarita Diet», Skyler Gisondo incarnera le personnage de Jimmy Olsen, le jeune photographe du Daily Planet travaillant aux côtés de Clark Kent et Lois Lane. Ancienne ange chez Victoria’s Secret, la mannequin portugaise Sara Sampaio jouera le rôle d’Eve Teschmacher, l’assistante et parfois maîtresse de Lex Luthor.

À noter que le tournage de «Superman Legacy» est prévu pour démarrer dans le courant de l’année 2024, avec David Corenswet et Rachel Brosnahan dans les rôles principaux. L’histoire suivra un Superman tentant de trouver un équilibre entre ses racines kryptoniennes et son éducation humaine. «Je m'identifie complètement à Superman parce qu'il est tout ce que je suis», avait déclaré James Gunn à THR dans un article paru en avril. «C'est quelqu'un qui est un outsider, qui se sent comme un extraterrestre, mais aussi l'initié ultime, parce qu'il est le putain de Superman. Et c'est un peu ce que je ressens», avait-il ajouté.