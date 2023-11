«Le consentement, c'est l'abandon» : inquiet des dispositions en matière d'IA, l’acteur Matthew Modine est contre le nouvel accord conclu entre acteurs et studios

Matthew Modine, star de «Stranger Things», se montre farouchement opposé aux dispositions concernant l’intelligence artificielle contenues dans le nouvel accord conclu par le syndicat des acteurs SAG-AFTRA.

Matthew Modine fait partie des acteurs qui dénoncent le nouvel accord SAG-AFTRA, récemment conclu avec les studios. Alors que les membres éligibles de la Guilde, qui compte 160.000 membres, votent actuellement pour ratifier l'accord conclu entre la SAG-AFTRA et l' AMPTP le 8 novembre après une grève de 118 jours qui a paralysé Hollywood, l'acteur montre de grandes inquiétudes au sujet des dispositions en matière d’IA.

Dans une longue déclaration publiée sur les réseaux sociaux, intitulée «Quand le consentement n'est pas consensuel», la star de «Stranger Things» et «Full Metal Jacket» explique pourquoi il votera«Non» au nouvel accord.

«Les membres de la SAG-AFTRA qui consentent seront exploités numériquement d'une manière qui n'est pas clairement définie et échappe actuellement à notre capacité de contrôle individuel», s'est-il exclamé. «Le gouvernement américain, avec toutes ses ressources, ne sait pas comment créer des garde-fous en matière d'IA pour assurer la protection des citoyens», a ajouté l'acteur de «Stranger Things». «SAG-AFTRA n'a certainement pas les ressources financières ou technologiques nécessaires pour faire face au tsunami de l'IA qui s'abat sur les côtes de l'industrie du divertissement.»

Le consentement en jeu

L'une des dispositions majeures de l'accord concernerait la possibilité pour les studios d'utiliser l'intelligence artificielle pour recréer les artistes soit visuellement, soit en utilisant leur voix. «Même s'il y a des améliorations et des gains, je ne voterai pas pour ratifier le contrat. Les membres devraient voter selon leur conscience. Je ne peux pas approuver un contrat qui compromet l'indépendance et l'avenir financier des artistes. En tant que membre du Conseil national, il est moralement obligatoire d’assurer la protection des autres membres. En particulier ceux qui débutent leur carrière, ceux qui sont incapables de se défendre, et dans ce cas, empêcher leur identité, leur voix et leur physique, d'être emportés par une technologie que personne ne comprend pleinement».

Alors que le vote de ratification a commencé depuis le 14 novembre et se terminera début décembre, la SAG-AFTRA n'a pour l'heure publié que des extraits, puis un résumé de 18 pages de l'accord, alors que le protocole d'accord complet comporte 128 pages.

Matthew Modine exige qu'un avertissement soit donné aux membres afin qu'ils jugent de manière éclairée. Selon lui, «le consentement à ces conditions est une pré-négociation qui prendra le contrôle de l'avenir financier et créatif de chaque membre actif de SAG-AFTRA. Le consentement, c'est l'abandon... Accepter le consentement signifie donner contractuellement le feu vert à nos employeurs pour capturer et reconstruire numériquement notre physique et nos voix à l'aide de l'intelligence artificielle. Une fois ces informations collectées, un membre peut être régénéré à tout moment et de quelque manière que ce soit. Le titulaire du contrat choisit pour toujours.»

Il affirme que les acteurs qui donnent leur consentement pour la création d'un avatar physique et verbal de «marché faustien», ajoutant que si ce contrat est approuvé, tout accord futur pourrait obliger les membres à accepter l'utilisation de l'IA pour les recréer comme «une condition d'emploi.»

Le syndicat des acteurs SAG-AFTRA s'apprête à publier l'intégralité du nouvel accord ce vendredi 24 novembre. Un accord que Fran Drescher a qualifié d'«historique» et de «fondateur». «C’est le contrat le plus lucratif, le plus innovant et le plus protecteur de l’histoire des syndicats du spectacle !», a dit la présidente de la SAG-AFTRA dans une vidéo.

Matthew Modine conteste ces qualificatifs, usant d'une image peu ragoûtante pour tenter de se faire bien comprendre.

Il a écrit : «Ne pas être pleinement informé de ce contrat, c'est comme se faire dire que les Chicken McNuggets sont uniquement faits de viande de poulet. Imaginez à quel point les membres seraient déçus s'ils apprenaient de quoi ils étaient réellement nourris. Ne pas partager l'intégralité du contrat est irresponsable. Faire valoir les avantages de ce contrat, considéré comme «historique» et «fondateur», est aussi fallacieux que McDonald's affirmant que les McNuggets ne sont pas des boules constituées d'une substance visqueuse grise remplie de produits chimiques, d'antibiotiques, de becs, de ligaments et de fesses de poulet.»