Taylor Swift : le film «Eras Tour» arrivera en streaming en décembre avec trois chansons bonus

Carton en salles, le film-concert «Eras Tour» de Taylor Swift sera bientôt disponible en VOD avec trois chansons bonus.

Après le grand, la folie Taylor Swift va s'emparer du petit écran. La chanteuse a ce lundi 27 novembre annoncé que le film «The Eras Tour», captation entraînante de son concert donné au SoFi Stadium d’Inglewood en Californie à l'été 2023, arrivera en streaming (à la location ou à l'achat en VOD) dès ce 13 décembre – jour de son anniversaire.

«Salut ! Eh bien, en gros, j'ai un anniversaire qui approche», a posté Taylor Swift sur Instagram ce lundi matin, «et je pensais qu'une façon amusante de célébrer l'année que nous avons passée ensemble serait de rendre disponible le film de concert 'The Eras Tour' pour le regarder chez vous !»

Trois bonus

Pour le grand bonheur des Swifties, ce film-concert, qui durait déjà 2 heures et 45 minutes, sera prolongé une fois disponible pour un visionnage à domicile. Il comprendra en effet trois chansons supplémentaires non-incluses lors de la sortie du film en salles.

«Très heureuse de pouvoir vous annoncer que la version longue du film incluant 'Wildest Dreams', 'The Archer' et 'Long Live' sera disponible à la location sur demande aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays qui seront annoncés bientôt à partir de… vous l'aurez deviné, le 13 décembre», a-t-elle ajouté.

Selon le site officiel de la chanteuse, le film sera disponible en location outre-Atlantique sur Apple TV, Vudu, Amazon Prime Video, xfinity, Google Play et YouTube. Le tarif de cette location n’a pas encore été dévoilé. Pour l’heure, on ignore si le film sera rapidement proposé à la location en streaming en France, a fortiori sur quelle(s) plate(s)-forme(s).

La sortie en salles du film-concert a été un grand succès : plus tôt ce mois-ci, les recettes au box-office ont dépassé les 232 millions de dollars dans le monde, a déclaré le PDG d'AMC, Adam Aron. Aux États-Unis, il est même devenu le premier film de concert de l'histoire à franchir la barre des 100 millions de dollars.

Taylor Swift poursuit actuellement sa tournée «Eras Tour». Son escale brésilienne, endeuillée par la perte d'une fan dans des circonstances tragiques, s’est achevée ce dimanche 26 novembre. «The Eras Tour», dont les places se sont toutes arrachées en quelques minutes faisant à chaque fois planter les serveurs des billetteries en ligne, reprendra maintenant le 7 février, au Japon.