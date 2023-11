Taylor Swift aperçue avec la famille de la fan décédée lors d'un de ses concerts au Brésil

La famille d'Ana Clara Benevides, une jeune femme décédée lors du concert de Taylor Swift du 17 novembre, à Rio de Janeiro, a été aperçue lors du concert de la chanteuse à São Paulo ce dimanche.

Taylor Swift a organisé une rencontre très spéciale avant sa dernière étape de sa tournée brésilienne de sa tournée «Eras», ce dimanche 26 novembre à Sao Paulo. Selon le journal brésilien «Folha de S.Paulo», l'artiste de 33 ans a rencontré la famille d'Ana Clara Benevides, la spectatrice décédée après s'être évanouie lors d'un concert de Taylor Swift à Rio de Janeiro le 17 novembre dernier.

«Je n'arrive pas à croire que j'écris ces mots mais c'est avec le cœur brisé que je dis que nous avons perdu une fan plus tôt ce soir, avant mon show. Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis dévastée par cela. Il y a très peu d'informations dont je dispose à part le fait qu'elle était incroyablement belle et beaucoup trop jeune», avait partagé la star sur Instagram après avoir appris le décès avant de monter sur scène.

Lors du concert qu’elle a donné ce dimanche, Taylor Swift a accueilli des membres de la famille d'Ana dans les coulisses et a pris une photo avec eux arborant des T-shirts avec le visage de la défunte imprimé sur le devant. Pendant le concert, la famille a été vue assistant au spectacle depuis une tente VIP.

| Taylor with Ana Benevidez' family before the final show in São Paulo tonight pic.twitter.com/TnY0Ak8DzH — Taylor Swift Updates (@swifferupdates) November 27, 2023





Ana Clara Benevides, 23 ans, est décédée des suites d'un arrêt cardiaque alors qu'elle attendait d’assister au spectacle de Taylor Swift à Rio de Janeiro au début du mois. L'étudiante en psychologie avait été «réanimée au stade pendant environ 40 minutes» avant d'être transportée à l'hôpital où elle est décédée. Citant une source proche de la chanteuse, le Washington Post rapporte que Taylor Swift avait contacté la famille d’Ana Clara Benevides dans les jours qui avaient suivi sa mort, et avait aussi fait un don à ses parents.

Le public en état de déshydratation

Le père d’Ana Clara Benevides, Weiny Machado, s’était exprimé publiquement après le décès de sa fille. «J'ai perdu ma fille unique, une fille heureuse et intelligente. Elle était sur le point d’obtenir son diplôme en psychologie en avril prochain, économisant ainsi de l’argent», avait-il confié à un média local. «Je n'ai pas de mots pour exprimer ma douleur. Elle a quitté la maison pour réaliser un rêve et est revenue morte».

Weiny Machado avait également exprimé le souhait que la police enquête sur l'interdiction faite aux fans d'apporter de l'eau dans le stade et ce en dépit de la dangereuse vague de chaleur qui frappait le Brésil. «Je veux qu'on découvre s'il leur a été effectivement interdit d'apporter de l'eau, s'il y a eu négligence dans l'assistance», avait-il déclaré.

Pendant le spectacle, des fans ont été entendus en train de scander «de l'eau» dans le public. A un moment, Taylor Swift a interrompu sa prestation et a demandé depuis la scène qu'on apporte de l'eau à un groupe de personnes qui avaient réussi à attirer son attention. Des spectateurs ont fait savoir après le concert qu'il était difficile d'accéder à de l'eau depuis certaines parties du stade.

Taylor Swift avait elle-même ce jour-là souffert de la chaleur extrême, la chanteuse ayant été filmée apparemment à bout de souffle après l'une de ses chansons.

En raison de la météo, la chanteuse avait d'ailleurs annoncé, moins de 24 heures après le décès d'Ana Clara Benevides, que le concert qui devait avoir lieu le lendemain serait reporté.

«J'écris ceci depuis mon vestiaire dans le stade. La décision a été prise de reporter le spectacle de ce soir en raison des températures extrêmes à Rio », avait-elle posté via Instagram le 18 novembre. «La sécurité et le bien-être de mes fans, de mes collègues artistes et de mon équipe doivent toujours passer en premier.»

Mea culpa de l'organisateur

Le patron de l'entreprise chargée de la production de la tournée de Taylor Swift au Brésil a ce 22 novembre présenté ses excuses pour les problèmes d'organisation d'un concert de la star américaine à Rio de Janeiro marqué par le décès d'une fan.

«Nous reconnaissons que nous aurions pu prendre des mesures supplémentaires, comme l'installation de zones d'ombre à l'extérieur (du stade où a eu lieu le concert) ou le changement de l'horaire des concerts», a dit Serafim Abreu, PDG de l'entreprise Time For Fun, actuellement l'objet d'une enquête, dans une vidéo publiée sur Instagram.

«Je souhaite présenter mes excuses à tous les fans qui n'ont pas eu la meilleure expérience possible», a-t-il ajouté, regrettant aussi de ne pas avoir «souligné davantage l'autorisation d'entrer avec des verres d'eau jetables».

Son étape brésilienne terminée, Taylor Swift va profiter de deux mois de congés avant de poursuivre sa tournée en février au Japon.