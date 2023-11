Donald Trump : Sebastian Stan va incarner l'ancien président américain dans le film «The Apprentice»

Le comédien Sebastian Stan incarnera Donald Trump dans «The Apprentice», un film qui explorera les jeunes années de l'ancien président américain et la relation particulière qu’il entretenait avec son mentor, l’avocat Roy Cohn.

Un autre registre. Connu pour incarner le personnage de James Barnes dans les films et séries Marvel, Sebastian Stan vient d’hériter du rôle de Donald Trump dans «The Apprentice», révèle le site américain Deadline Hollywood. Réalisé par le réalisateur iranien Ali Abbasi (Border, Shelley), le film ambitionne d’explorer la relation de Donald Trump avec l’avocat new yorkais Roy Cohn, qui fut un de ses principaux mentors dans les années 1980 à une époque où il n’était qu’un jeune promoteur immobilier tentant de sortir de l’ombre de son père.

‘The Apprentice’: Jeremy Strong And Maria Bakalova Join Sebastian Stan In Donald Trump Pic https://t.co/sBMO4KHOXI pic.twitter.com/Nbcg60B5Do — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 29, 2023

«’The Apprentice’ est une exploration du pouvoir et de l’ambition dans un monde de corruption et de tromperie. C’est une histoire de mentor-protégé qui va définir les origines d’une dynastie américaine. Rempli de personnages hors du commun, ce film révèle le coût humain et moral exigé par une culture définie par le camp des gagnants et celui de perdants», précise la description officielle du film.

C’est Gabriel Sherman, auteur du livre «The Loudest Voice in the room» consacré à Roger Ailes, le créateur de Fox News, qui sera en charge d’écrire le scénario. Les spectateurs retrouveront Jeremy Strong (Succession) dans le rôle de Roy Cohn, tandis que Maria Bakalova (Borat 2) prêtera ses traits au personnage d’Ivana Trump. Le tournage doit débuter cette semaine. Aucune date de diffusion n’a été dévoilée pour le moment.