Rock en Seine 2024 : dates, billetterie, programme... Tout ce que l'on sait

The Offspring, PJ Harvey, Massive Attack… Les organisateurs de Rock en Seine ont révélé mercredi les premiers noms des artistes qui se produiront lors du festival en août prochain à Saint-Cloud.

L’affiche est déjà très alléchante. Rendez-vous incontournable de la fin du mois d'août, Rock en Seine a, ce mercredi 29 novembre, dévoilé une partie de sa programmation 2024.

Les organisateurs ont misé sur des valeurs sûres qui raviront à coup sûr les nostalgiques des années 1990 avec la Britannique PJ Harvey ou le groupe Massive Attack, figure du trip-hop.

Venue déjà à plusieurs reprises, PJ Harvey était même déjà «présente lors de la première édition en 2003, pour un concert magique, avec une telle énergie», s'est réjoui auprès de l'AFP Matthieu Ducos, directeur de l'événement qui décrit une «artiste qui a une palette hallucinante, entre le rock-punk de ses débuts et ses dernières productions plus en retenue et intensité».

PJ Harvey will be performing at @rockenseine, Paris, August 25th 2024.





Tickets on sale December 1st https://t.co/1ySXOUvq70





Tony Slater Ling pic.twitter.com/rlpVJTgHRz — PJ Harvey (@PJHarveyUK) November 29, 2023

Lors de son récent passage à L'Olympia, à Paris, la pythie du rock avait articulé un set entre transe - tirée de son dernier album «I Inside The Old Year Dying» - et classiques efficaces comme «To Bring You My Love».

Le directeur de Rock en Seine savoure également «le grand plaisir de retrouver Massive Attack, (...) qui avait aussi marqué la première édition» en la clôturant. Le groupe britannique a annoncé fin octobre la mort d'un de ses collaborateurs, le guitariste Angelo Bruschini, qui souffrait d'un cancer du poumon.

Foncièrement rock mais pas que

Le domaine national de Saint-Cloud sonnera très rock avec les vétérans The Offspring, les explosifs The Hives, le duo d'orfèvres The Kills ou encore Måneskin, jeune groupe italien qui avait remporté l'Eurovision en 2021 avec des guitares importées des années 1970.

Fraaaance We have a hottt rendez-vous this summer!! Get ready for the @rockenseine festival, we’re playing on August 22 Grab ur tickets from Dec. 1st https://t.co/jngW0mtlJJ pic.twitter.com/FZBsnRpaFO — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) November 29, 2023

Des explorateurs du son éclairent également l'affiche avec The Smile, projet parallèle de Thom Yorke et Jonny Greenwood, échappés de Radiohead.

The Smile will play @rockenseine on August 25th, 2024. Tickets on sale this Friday: https://t.co/PotdXUgE7R pic.twitter.com/501gnkLiWA — The Smile (@thesmiletheband) November 29, 2023

Au croisement chanson et électro, on trouve Zaho de Sagazan, en 2022 sur une petite scène de Rock en Seine et qui a changé de dimension depuis, révélation française de 2023. Les musiques électroniques seront défendues par des pointures : James Murphy à la tête de son LCD Soundsystem ou encore Soulwax. Sans oublier la relève, avec Fred Again.

Après avoir fêté ses 20 ans l'an passé, le festival fait confiance à «des marqueurs connus du public» mais est toujours guidé par «l'envie d'attirer un nouveau public», comme le dit Matthieu Ducos. Qui cite l'Anglaise Olivia Dean, voix émergente de la néo-soul.

ROCK EN SEINE 2024



22, 23, 24 & 25 août 2024





Que les hostilités commencent ! On vous a mis sur leurs pistes, voici les premiers noms de Rock en Seine 2024 !





Qui a trouvé les 12 indices ?! Rendez-vous ce week-end pour la révélation #RES24 #rockenseine #lineup pic.twitter.com/mUkIoWqfxX — Rock en Seine (@rockenseine) November 29, 2023

Label olympique

L'édition 2024 de Rock en Seine aura lieu du 22 au 25 août dans le domaine national de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Malgré les Jeux olympiques et paralympiques qui se dérouleront l'été prochain à Paris, les organisateurs ont en effet confirmé que le festival se tiendrait aux dates habituelles, avec la même jauge de 160.000 spectateurs.

A noter que l’événement a reçu le label «Olympiade culturelle», initiative du ministère de la culture à l’occasion des JO, qui a pour objectif de faire dialoguer art et sport, à travers des propositions artistiques.

Rock en Seine avait attiré 144.000 festivaliers en 2023, édition marquée par une soirée d'ouverture 100% féminine autour de la mégastar Billie Eilish.

La billetterie de la 20e édition ouvre ce vendredi 1er décembre, à 12h. La suite de la programmation 2024 sera dévoilée prochainement. Il faudra compter 75 € en «early bird» pour un pass 1 jour et jusqu'à 219 €, le pass 4 jours.