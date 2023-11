Hellfest 2024 : dates, billetterie, programme complet… Tout ce que l’on sait

Déjà (quasi) complet depuis le mois d’octobre, le festival Hellfest a, ce mardi 28 novembre, dévoilé l'énorme programmation de sa prochaine édition.

La grand-messe du metal et des musiques extrêmes va frapper encore très fort. Pour sa 17e édition, qui se tiendra du 27 au 30 juin 2024, le Hellfest proposera plus de 180 groupes sur les six scènes de Clisson. Plus précisément, 178 groupes plus 4 qui seront annoncés dans les mois à venir, est-il indiqué.

Après avoir dévoilé une vingtaine de noms en octobre, les organisateurs ont en effet ce mardi révélé le line-up, jour par jour. Parmi les gros noms de l’affiche figurent Metallica, de retour après avoir mis le feu en 2022, les Foo Fighters, pour la première fois, mais aussi The Offspring, Queens of the Stone Age, Body Count emmené par Ice-T, ou encore Tom Morello, guitariste de Rage Against the Machine en solo. Autre mastodonte attendu, le groupe de musique électronique The Prodigy, qui opèrera son grand retour sur scène.

De nombreuses autres formations de renom vont faire le régal des festivaliers, comme Megadeth, The Dead Daisies, Nova Twins, Fear Factory, Avenged Sevenfold, Dropkick Murphys, Suicidal Tendencies et Bad Omens. Sont également très attendus le chanteur d'Iron Maiden, Bruce Dickinson, ou encore Corey Taylor de Slipknot pour présenter son deuxième album solo.

Cette édition sera aussi l’occasion de profiter de raretés, comme la présence du guitariste Yngwie Malmsteen qui donnera-là son premier concert en France depuis 2005 ou de celle des Finlandais de Stratovarius, qui n’étaient pas venus à Clisson depuis 2009.

Parmi les artistes français, les Shaka Ponk présenteront leur dernier album dans le cadre de leur ultime tournée. Lofofora, Mass Hysteria ou encore Didier Wampas seront également de la fête.

Le Hellfest a accueilli près de 240.000 festivaliers en 2023. L'engouement est tel que les 55.000 pass 4 jours ont tous été vendus avant même que la programmation ne soit révélée. Pour ceux qui espèrent en être, il restera à sauter sur les pass 1 jour. Ils seront mis en vente début 2024.