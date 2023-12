Noël 2023 : West Side Story, Starmania, Mamma Mia... L'esprit de Broadway plane sur les spectacles de fin d'année

La période de Noël est un moment privilégié pour aller au théâtre. Plusieurs spectacles dignes de Broadway illuminent les planches en décembre. Parmi eux : West Side Story, Starmania, ou encore Mamma Mia. Tour d’horizon des plus belles affiches de cette fin d'année.

West side story

C’est assurément l’une des comédies musicales les plus connues au monde et le spectacle de fin d'année par excellence. «West Side story» et ses incontournables chansons «I feel pretty», «Maria», «Tonight» ou encore «Somewhere» sont à l’affiche du théâtre du Chatelet jusqu’au 31 décembre, et il reste encore quelques places.

L’occasion de (re)découvrir l’œuvre de Leonard Bernstein, Jerome Robbins, Arthur Laurents et Stephen Sondheim, créée à Broadway en 1957, sur une nouvelle mise en scène de Lonny Price. Avec à la clef, le récit de cette histoire d’amour impossible, inspirée de Roméo et Juliette, et une plongée dans l’univers des Sharks et des Jets, deux bandes rivales, qui s'affrontent dans le Manhattan des années 1950.

«West Side Story», jusqu’au 31 décembre, Théâtre du Châtelet Paris.

Starmania

Spectacle 100 % made in France cette fois, «Starmania», créé en 1979, n'a rien à envier aux productions américaines. Remonté par Thomas Jolly l'année dernière et récompensé du Molière du meilleur spectacle musical en mai dernier, l'opéra-rock de Michel Berger et Luc Plamondon a, de nouveau, pris d'assaut la Seine Musicale, depuis le mois dernier pour une nouvelle série de représentations. Lui aussi nourri d'innombrables tubes, de «Quand on arrive en ville» à «Besoin d’amour» en passant par «Le Blues du Businessman», «Le Monde est stone» ou «SOS d'un terrien en détresse», il est à l'affiche jusqu'au 28 janvier.

«Starmania», jusqu'au 28 janvier, La Seine musicale, Boulogne Billancourt.

Mamma mia !

Déjà saluée par plus de 65 millions de spectateurs dans le monde, la comédie musicale «Mamma Mia !» né dans le West End londonien en 1999 et portée par les mythiques titres du groupe suédois ABBA - de «Money, money, money» à «Dancing Queen» - a elle aussi opéré son retour en France cet automne. Energique et plein de bonne humeur, la version française des aventures de Donna et de sa fille, qui le jour de son mariage décide d'inviter ses trois pères potentiels, est donnée au Casino de Paris jusqu'au 28 avril 2024.

«Mamma Mia !», jusqu'au 28 avril, Casino de Paris, Paris.

Notre dame de paris

Autre comédie musicale culte digne de Broadway - où elle a d'ailleurs été jouée pour la première fois en juillet 2022 - «Notre Dame de Paris», traduite en 10 langues depuis sa création, célèbre cette année ses 25 ans. Pour marquer le coup, le spectacle créé en 1998 par Luc Plamondon et Richard Cocciante d'après l'œuvre de Victor Hugo est repris à Paris au Palais des Congrès, lieu de sa création, depuis le mois dernier et jusqu'au 7 janvier, avant de partir en tournée dans l'Hexagone. L'occasion pour Esmeralda et Quasimodo de retrouver leur terre natale et d'émerveiller à nouveau le public avec des tubes mémorables : «Il est venu le temps des cathédrales», «Vivre» et évidemment «Belle».

Notre Dame de Paris, jusqu'au 7 janvier, Palais des Congrès, Paris, puis en tournée.

Spamalot

Spectacle assurément feel good qui a fait les belles heures de Broadway, la comédie musicale «Spamalot» des Monty Python, adaptée de leur film culte «Sacré Graal» sorti en 1975, a fait elle aussi son come back à Paris cet automne. Dix ans après avoir signé avec succès la première adaptation française de «Spamalot», PEF a en effet repris du service dans cette hilarante parodie de la légende arthurienne, qu'il met également en scène. Le résultat : un show déjanté pour faire voir «le bon côté de la life».

Spamalot, jusqu'au 27 janvier, Théâtre de Paris, Paris.