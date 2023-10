«La Haine» : la billetterie de la comédie musicale, adaptée du film par Mathieu Kassovitz, ouvre ce vendredi

Après deux ans de travail, l’adaptation en comédie musicale du film «La Haine» par son réalisateur Mathieu Kassovitz investira la Seine musicale à partir du 10 octobre 2024. Les billets seront mis en vente dès ce vendredi 20 octobre.

Ça avance. L’adaptation en musical du long métrage culte «La Haine», sorti en 1995 avec à l’époque Vincent Cassel, Saïd Taghmaouï et Hubert Koundé dans les rôles-titres, verra le jour le 10 octobre prochain. A l’affiche de la Seine musicale, le spectacle en gestation depuis deux ans semble en effet sur de bons rails et sera mis en vente dès demain, vendredi 20 octobre, à 10h. «

Le planning est de plus en plus serré mais on est pas mal», a déclaré Mathieu Kassovitz, à l'AFP.

Pour reprendre les rôles de Vinz, Saïd et Hubert, jeunes banlieusards confrontés à la violence policière, «environ 3.000 personnes» ont été auditionnées, a précisé ce dernier, qui mi-septembre avait annoncé sur ses réseaux que le spectacle entrait en production. Sur scène, une trentaine d'acteurs-danseurs-chanteurs seront donc réunis dans ce spectacle rebaptisé «La haine, jusqu'ici rien n'a changé». Un titre qui fait évidemment référence à la célèbre voix off du film «Jusqu'ici tout va bien», mais fait également écho aux «bavures policières», toujours d’actualité depuis la sortie du film, selon Mathieu Kassovitz.

Une quinzaine de chansons originales

Composé de quatorze tableaux, ce spectacle d'une heure et demie, est dépeint par Mathieu Kassovitz comme apportant «plutôt [un] bon feeling». «Même si ça s'appelle "La haine", c'est plutôt "bon feeling", comme dans le film, à part les dix dernières secondes. Il y a de l'émotion, du rire, du rythme, on prend les gens par le col, on les emmène dans un voyage», a noté l’acteur et réalisateur. «Comme tous les gens connaissent la fin, il faut trouver une autre façon de la raconter, mais on a pour ça une distance de 30 ans, c'est une vision plus large que celle que le film a pu donner», a-t-il précisé.

Côté musique, le DJ Cut Killer, qui en 1995 avait fait une brève apparition dans le long métrage dans une scène devenue culte, où on le voit aux platines mixant à une fenêtre, assurera la coordination musicale. Une quinzaine de chansons originales ont d’ailleurs été créées pour l'occasion par une dizaine d'artistes. «Pour les gens de la com', il ne faut pas dire que c'est une comédie musicale, car ça fait un peu ringard, mais c'est une comédie musicale dans le sens où ça raconte une histoire en musiques et chansons, inspirée d'un film qui ne l'était pas», s’amuse Mathieu Kassovitz, qui fera également la part belle aux écrans.

Le metteur en scène promet en effet «une interaction avec des écrans, des écrans qui sont des décors, des décors qui bougent, un mélange de technologie et de live». «C'est un mélange jamais vu entre le cinéma et le live, on n'a pas de référence dans l'équipe quand on en parle entre nous : on essaye de mettre le spectateur à la place de la caméra, que ce soit immersif», a également détaillé le réalisateur, qui après son accident de moto début septembre a, par ailleurs, assuré qu'il allait bien.