666 : quelle est la réelle signification du «Chiffre du Diable» ?

Une signature dont il faut avoir peur : 666. Le diable se serait emparé de ce chiffre maudit. Mais d’où vient cette théorie effrayante ?

Depuis des siècles, 666 est un symbole maudit qui a enflammé les imaginations, au point d'avoir inspiré de nombreux livres, films, musiques ou légendes. La superstition aurait plusieurs origines.

Le chiffre 6, le chiffre du diable

La mention 666 se trouve une fois seulement dans la Bible, faisant référence à l’antéchrist au moment de l’Apocalypse. Le «nombre de la Bête» apparaît lors de la fin du monde, faisant référence au mal et à la destruction.

Au chapitre 13, verset 18, selon Saint Jean il est dit : «Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six».

Le chiffre 6, le refus de Dieu

Les chiffres ont toujours porté des significations symboliques à travers l’histoire. Par exemple, le chiffre 7 désigne la perfection. Il renvoie au septième jour, jour pendant lequel, selon la Bible, Dieu se repose pour contempler sa création.

Symboliquement, celui qui refuse de se reposer le 7e jour commet un péché, puisque c’est comme s’il refusait de reconnaître la création de Dieu.

Pour aller plus loin, au 6e jour, «Dieu créa l’homme et la femme». Le chiffre 6 symbolise le fait de considérer la création de l’Homme pour l'Homme, l'Homme sans Dieu, refusant d’être sa création, profitant du monde égoïstement à son profit. Il est donc symboliquement le chiffre de l'orgueil et du péché.

Le chiffre 6, le nom d’un dictateur romain

Dans l'antiquité grecque, les lettres étaient utilisées pour désigner les chiffres. Ainsi, derrière certains chiffres peuvent se cacher des mots. Les superstitions à propos du 666 pourraient signifier QSAR NERON (selon le calcul des lettres grecques désignants les chiffres : 100 + 60 + 200 + 50 + 200 + 6 + 50 = 666), soit le nom de l'empereur romain César Néron (37-68 ap JC.).

À l'époque, les chrétiens étaient persécutés par l'empereur, souvent considéré comme un être cruel et sanguinaire.