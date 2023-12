Noël 2023 : voici les 13 beaux livres à offrir absolument en cadeau cette année

Ils trônent sur la table basse et c'est toujours un plaisir de les feuilleter. Année après année, les beaux livres restent un incontournable de Noël et voici notre sélection 2023.

Harry Potter : le guide ultime

Le livre «ultime» pour tous les fans du sorcier à lunettes et pour ceux qui espèrent briller lors d'un quiz entre amis. Avec cet ouvrage, les lieux de la saga, les personnages, les objets… tout le lore créé par J. K. Rowling est passé au crible, avec d'excellentes anecdotes. Et loin d'être un simple dictionnaire, cet album regorge de plans, courbes, graphiques et dessins splendides pour mieux comprendre, avec pas moins de sept artistes mis à contribution.

Harry Potter, le guide Ultime, éd. Gallimard, 35 €

Harrison Ford, l'étoffe d'un héros

Harrison Ford brille déjà au firmament d'Hollywood. A 81 ans, l'acteur de légende s'est offert l'une des plus incroyables carrières avec un sens du cool qu'il est l'un des seuls à maîtriser à peu près correctement. Plus de cinquante ans après des débuts discrets dans «American Graffiti», de George Lucas (Tiens tiens, déjà), il n'a semble-t-il pas l'intention de prendre sa retraite. Pour en apprendre un peu plus sur sa personnalité et sa vie hors des plateaux de tournage, «Harrison Ford : l'étoffe d'un héros» est sans doute le compagnon idéal.

Harrison Ford : l'étoffe d'un héros, éd. Hugo Images, 29,95 €

Miami Beach

L'éditeur Assouline est un des papes du «Coffee table book», le livre que l'on laisse en évidence sur la table basse du salon pour le plaisir des yeux. Mais, dans ce cas, le contenu est plus que séduisant car «Miami Beach» donne autant à voir la version diurne de la ville de Floride, sa culture, ses musées, son architecture iconique, que son versant nocturne, ouvertement provocateur. Et si Miami Beach ne vous séduit pas, sachez que bien d'autres ouvrages composent la collection, comme «Jamaica Vibes», entièrement dédié à l'île des Caraïbes, ou encore «Ocean Wanderlust», qui sublime les fonds marins.

Miami Beach, éd. Assouline, 105 €

Zombies

Films, séries, jeux vidéo… en quelques années, le mort-vivant a littéralement envahi tous les pans de la pop culture. Dans ce contexte, «Zombies», le livre, permet d'y voir plus clair en revenant aux sources du mythe. A travers une centaine de films et de séries, analysés en détails, la figure du non-mort ainsi que son intégration dans la culture populaire n'auront plus de secret pour vous.

Zombies, de Claude Gaillard et Guillaume Le Disez, éd. Vents d'ouest, 35 €

the Art of sun-ken rock

Huit ans après une première édition rapidement épuisée, les éditions Doki Doki publient une version augmenté de l'Art book dédié au manga Sun-Ken Rock. Né sous la plume du Coréen Boichi, qui a depuis brillé auprès du grand public avec sa série Dr Stone, ce héros se met en action dans des cases au graphisme virtuose qui méritent totalement d'être mises en valeur dans un écrin de cet acabit. Des illustrations en couleurs, pour certaines inédites, sont évidemment au menu, ainsi qu'une analyse des coulisses de la création, commentées par l’auteur. Attention, à ne pas mettre entre toutes les mains, car le dessinateur aime vraiment beaucoup (beaucoup) les formes féminines.

Art Book The art of Sun-Ken Rock, éd. Doki Doki, 29,90 €

A table avec le Paris Saint-Germain

Des assiettes de champions. Pour l'étonnant livre de recettes «A table avec le Paris Saint-Germain», le club s'est associé avec le chef David Toutain, afin d'imaginer 70 recettes. L'inspiration du chef a été nourrie par les origines des joueurs, leurs souvenirs d’enfance, leurs goûts, et leur habitudes alimentaires. Evidemment, le nutritionniste du club, Juan José Morillas Pedreño, n'était jamais bien loin, car il fallait créer des plats compatibles avec la vie de sportif de haut niveau. Viande, poisson, plats végétariens, snacking, desserts… tout est délicieux et rien n'est laissé au hasard.

A table avec le Paris Saint-Germain, par le chef David Toutain, éd. Amphora, 23,65 €

Comme on dit chez nous

A la découverte des particularismes régionaux avec «Comme on dit chez nous». Trois ans après la première version de l'ouvrage, le linguiste Mathieu Avanzi a retroussé ses manches pour proposer une édition enrichie, toujours aux éditions Le Robert. En proposant de nombreuses cartes de France de mots et expressions, l'auteur propose une vision ludique de la manière dont ils se diffusent sur le territoire… ou pas. Car parfois, même les expressions les plus tendance ont une origine très locale.

Comme on dit chez nous, Nouvelle édition augmentée, éd. Le Robert, 29,90 €

Hallyuwood : le cinéma sud-coréen

Le hallyu est le terme qui traduit la diffusion de la culture sud-coréenne à l'étranger, un phénomène qui s'est accéléré depuis une vingtaine d'années et où le cinéma occupe une place à part. Le livre «Hallyuwood ; le cinéma sud-coréen» de Bastian Meiresonne, prend le lecteur par la main et explique comment des œuvres comme «Parasite», «Old boy» ou «The Chaser» ont été créées et comment elles ont imposé leurs codes esthétiques. Impressionnants par leur puissance narrative et leur style affirmé, ces films à l'ambiance particulière ont conquis un large public partout sur la planète, qui méritait vraiment une telle analyse.

Hallyuwood : le cinéma sud-coréen, de Bastian Meiresonne, éd. ESA, 40 €

coffret L'art de elden ring volume 1 et 2

Un jeu tel qu'«Elden Ring» valait bien un bel artbook… ou deux. Quelques mois après la sortie du jeu de Dark Fantasy sorti du cerveau perturbé de Hidetaka Miyazaki, voici les deux ouvrages officiels réunis au sein d'un même coffret. Grâce à ces deux épais ouvrages, vous deviendrez incollable sur l'univers délicieusement décadent du titre. Le premier tome s'intéresse essentiellement aux cartes, lieux, personnages, et armures croisés lors de l'aventure alors que le second décrit en détails les armes et les terrifiants ennemis qui jalonnent le parcours, même ceux que vous volontairement évités (oui, même eux).

Coffret Artbooks 1 et 2 Elden ring, éd. Mana Books, 79 €

Une vie à écrire

Ecrire, ok, mais pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Le livre «Une vie à écrire» se penche sur les mystères de la création littéraire en donnant la parole à ceux qui ont osé. Marc Levy, Sophie Marceau, Gaël Faye, Liza Azuelos, Douglas Kennedy… chacun de ces auteurs confie les ressorts plus ou moins intimes qui l'ont poussé à prendre la plume. Une plongée au cœur de la création, des doutes qui les animent, pour essayer de conjurer l'angoisse de la page blanche.

Une vie à écrire, ouvrage collectif, éd. Le cherche-midi, 18 €

Disney's Who's who

Pas toujours facile de s'y retrouver dans la jungle des personnages Disney. Ce Who's who tombe donc à pic pour enrichir ses connaissances. Outre les grands classiques, cette édition enrichie ajoute les sept derniers films Disney et Pixar sortis en salles ou sur Disney+, à savoir notamment Raya, Encanto, ou encore Avalonia. Tout ce petit monde est classé par ordre alphabétique, avec au total 600 personnages et de nombreuses anecdotes les concernant.

Disney's Who's who, éd. Hachette, 25 €

Le sport vu du ciel

Le sport, sous toutes ses formes. Le photographe Edouard Salmon, dans son livre «Le sport vu du ciel», joue avec les lignes des terrains, les courbes, les ombres, les couleurs, les matières, pour nous offrir des paysages hors du commun. Vus du ciel, les mouvements des sportifs, jamais vus ou presque sous cet angle, deviennent de fascinants tableaux, que l'on feuillette avec fascination.

Le sport vu du ciel, d'Edouard Salmon, éd. Amphora, 39,90 €