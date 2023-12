AC/DC : Colin Burgess, premier batteur du groupe, est mort à 77 ans

Il fut l’un des piliers du célèbre groupe de rock australien AC/DC. Colin Burgess, premier batteur de la formation, est mort à l’âge de 77 ans, a-t-on appris samedi.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ

— AC/DC (@acdc) December 16, 2023