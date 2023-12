Mort de Guy Marchand : pourquoi était-il «fauché» à la fin de sa vie ?

Malgré une carrière bien remplie, entre le cinéma, la télévision et la musique, Guy Marchand avait confié en octobre 2021 être «fauché» dans un entretien avec le journal Le Parisien. Une situation financière compliquée causée par son «amour de la vie».

Un épicurien dans l'âme. Décédé ce vendredi 15 décembre à l’hôpital de Cavaillon, dans le Vaucluse, à l’âge de 86 ans, Guy Marchand n’a jamais cessé de profiter de la vie. Sa carrière d’artiste en était le parfait témoignage, lui qui était aussi à l’aise au cinéma, dans les séries télévisées, qu’avec un instrument à la main ou un micro.

S’il avoue avoir gagné très correctement sa vie à travers ses différentes activités, notamment grâce à son rôle dans la série «Nestor Burma», l’acteur avait confié au journal Le Parisien, en octobre 2021, être complètement fauché. Et ce pour une raison particulière. «Il était temps que je tourne à nouveau, parce qu'on est fauchés», expliquait celui qui faisait alors la promotion de «La dernière partie», un téléfilm diffusé sur TF1 dans lequel il jouait un vieil homme qui se savait condamné.

Interrogé sur les raisons de cette situation financière, celui qui vivait avec son fils Jules – qui tenait à rester proche de son père afin de l’aider au quotidien – avouait n’avoir jamais été intéressé à l’idée de faire des économies ou d’épargner son argent. Et qu’il a tout dépensé dans les plaisirs de la vie. «Les chevaux. Les voitures. Les femmes. J'ai aimé vivre largement», précisait-il, avant d’ajouter avec humour : «Je suis dans le rouge avec ma retraite, les impôts à la source, la façon dont je dépense mon argent et ma passion pour les voitures américaines ! Ils sont vraiment sympas mes banquiers, je leur dis de me faire confiance, qu’on n’est jamais à l’abri d’un triomphe !»