Théâtre : Arthur Conan Doyle mène l'enquête dans la pièce «L'heure des assassins» à Paris

Julien Lefebvre a signé une nouvelle réussite. Après le Cercle de Whitechapel et Les voyageurs du Crimes, le théâtre du Lucernaire, à Paris, met à l’honneur L’heure des assassins. Un huis clos délicieux où se mêle l’intrigue policière et l’humour anglais.

C’est le soir du nouvel an à Londres, mais surtout la grande première du nouveau théâtre de Philip Somerset, qui fête son grand retour en Angleterre après un exil aux Etats-Unis. Tout est réuni pour faire de cette soirée une réussite, mais les célébrations qui se déroulent dans un des salons privés du théâtre vont virer au drame, lorsque l’hôte de la soirée est retrouvé mort assassiné sur le balcon. Et dans la salle du théâtre parisien du Lucernaire, c'est tout le public qui commence à chercher les indices...

Parmi les invités et suspects de cette soirée meurtrière, la soeur de la victime, Miss Belgrave (Stéphanie Bassibey), son bras droit en affaires (Pierre-Arnaud Juin), sa délicieuse assistante (Ninon Lavalou) mais aussi le directeur du théâtre (Bram Stocker), le dramaturge Georges Bernard Shaw (Nicolas Saint Georges) et le très célèbre Sir Arthur Conan Doyle (Ludovic Laroche) qui, tel son héro Sherlock Holmes, mènera les investigations pour démasquer l'assassin caché dans cette joyeuse compagnie.

Ludovic Laroche (à gauche) et Pierre-Arnaud Juin (à droite) © Stéphane Audran

La complicité des comédiens transparaît dans leurs échanges où se mêlent les émotions sans fausse note. Si l'interprétation de l'ensemble des comédiens est à saluer, celle de Stéphanie Bassibey, drôle et touchante, est particulièrement réussie.

Avec cet ultime opus, Julien Lefebvre renoue une fois de plus avec l'enquête au théâtre, qu'il affectionne particulièrement. «Dès que la lumière s’éteint, personnages et public réunis explorent la manière dont on ment, maquille la réalité et manœuvre les gens. Ils explorent aussi la façon dont on tente de résister aux illusions, de démasquer les menteurs et d’attraper les assassins», a-t-il expliqué dans sa note d'intention.

Si la fin des représentations au Lucernaire est prévue pour le 21 janvier prochain, de nouvelles représentations seront programmées en automne dans un autre théâtre parisien (les dates restent à confirmer). Il est également à noter que la troupe sera en tournée en province, en Suisse et en Belgique durant toute l'année 2024, où elle présentera les trois opus.

L’heure des Assassins, jusqu’au 21 janvier 2024 au Lucernaire, Paris (6e).