Violences conjugales : Marvel Studios se sépare officiellement de Jonathan Majors

Jonathan Majors a été reconnu coupable de harcèlement et d’agression par le jury du tribunal de Manhattan ce lundi 18 décembre. Un jugement qui a poussé Marvel Studios à se séparer officiellement de l’acteur qui incarnait Kang, le conquérant.

Il est prié de s’en aller. Marvel Studios a décidé de se séparer officiellement de Jonathan Majors après le jugement rendu par le jury de Manhattan qui l’a reconnu coupable de harcèlement et d’agression sur son ex-compagne, Grace Jabbari, confirme le site américain Variety. L’acteur, qui incarnait Kang le conquérant, le nouveau super-vilain censé affronter les Avengers dans les années à venir après une première apparition dans le dernier épisode de la saison 1 de la série «Loki» en 2021, risque une peine d'un an de prison ferme lors de la conclusion du procès le 6 février prochain.

Jonathan Majors a été arrêté le 25 mars dernier après que son ex-petite amie, Grace Jabbari, l’a accusé de l’avoir agressée à l’arrière d’une voiture privée alors qu’elle venait de lui prendre son téléphone après la réception d'un message d’une autre femme.

Lors du procès, de nombreux SMS troublants entre le comédien et la jeune femme, dans lesquels il lui demande notamment de ne pas se rende à l’hôpital après l’incident et menace de se suicider, ainsi qu’un enregistrement audio dans lequel il lui conseille de se comporter comme Corretta Scott King, l’épouse de Martin Luther King, et Michelle Obama, car il est un «grand homme» qui «fait des choses extraordinaires, par seulement pour moi, mais pour la culture et le monde», ont été dévoilés. Avant que le jury ne le reconnaisse coupable de harcèlement et d’agression.

Une décision coûteuse

En plus de Marvel Studios, Jonathan Majors avait déjà été lâché par son agent, et l’agence de communication en charge de le représenter, avant le procès. Il a également perdu le rôle principal dans le film «The Man in my Basement». L’armée américaine a mis un terme à la campagne publicitaire dans laquelle il apparaissait, tout comme l’équipe de baseball des Texas Rangers.

D’autres projets en cours, notamment le film «Da Understudy» de Spike Lee ou le film «48 Hours in Las Vegas» sur Dennis Rodman – restent en suspens pour le moment. Acclamé au festival de Sundance, la sortie du film «Magazine Dreams» par le studio Searchlight Pictures – détenu par Disney – était prévue en décembre avant d’être discrètement repoussée à une date non-précisée.

Reste désormais à voir comment Marvel Studios parviendra à pivoter de l’arc narratif majeur que représentait Kang le conquérant, le super-vilain au cœur de l’intrigue sur le Multivers censée prendre fin avec le film «Avengers : The Kang Dynasty» dont le tournage devait débuter en 2024 avant que sa sortie ne soit repoussée de 2025 à 2026. Selon le site américain Variety, Kevin Feige et les patrons de Marvel se sont préparés à l’éventualité de devoir trouver un remplaçant à Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Une autre possibilité serait d’introduire un nouveau super-vilain dans le MCU en un temps record. Mais les intrigues interconnectées du MCU rendent cette décision particulièrement coûteuse.