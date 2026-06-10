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Toy Story 5 : Tom Hanks révèle comment la chanson de Taylor Swift a été gardée secrète

Tom Hanks double le personnage de Woody depuis le premier film sorti en 1995. [© Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Présent à l’avant-première de «Toy Story 5» à Los Angeles, Tom Hanks a révélé qu’aucun membre du casting n’était au courant que Taylor Swift serait l’interprète de la chanson du générique de fin, intitulée «I Knew It, I Knew You». 

Une surprise de taille. Tom Hanks n’a pas caché son enthousiasme à propos de la présence de Taylor Swift au générique de «Toy Story 5» en tant qu’interprète de la chanson finale intitulé «I Knew It, I Knew You». L’acteur de 69 ans affirme qu’ils ont appris la nouvelle quelques heures seulement avant l’annonce officielle, le 1er juin dernier. 

«C’était top secret. Nous ne savions rien jusqu’au dernier moment, littéralement. Ils nous ont réuni dans une pièce insonorisée pour nous dire : ‘Ce soir à 21h, la vraie chanson du générique de fin va sortir, et elle sera interprétée par Taylor Swift’. Et j’ai dit : ‘Vous avez caché ça à tout le monde ?’ Nous avions vu le film sans le morceau, nous avions un truc bête à la place», a expliqué Tom Hanks. 

Sur le même sujet «Toy Story 5» : Taylor Swift interprète «I Knew It, I Knew You» et un duo avec Randy Newman à l'avant-première du film Lire

Le comédien en charge de doubler le personnage de Woody a confié que la participation de la chanteuse à ce projet était «un délice». «C’était comme nous dire : ‘Au fait, nous avons Judy Garland qui va chanter Over the rainbow au début du film’, ou ce genre de chose», a ajouté Tom Hanks. Pour rappel, «Toy Story 5» est attendu dans les salles françaises à partir du 17 juin prochain. 

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