Toy Story 5 : Tom Hanks révèle comment la chanson de Taylor Swift a été gardée secrète

Présent à l’avant-première de «Toy Story 5» à Los Angeles, Tom Hanks a révélé qu’aucun membre du casting n’était au courant que Taylor Swift serait l’interprète de la chanson du générique de fin, intitulée «I Knew It, I Knew You».

Une surprise de taille. Tom Hanks n’a pas caché son enthousiasme à propos de la présence de Taylor Swift au générique de «Toy Story 5» en tant qu’interprète de la chanson finale intitulé «I Knew It, I Knew You». L’acteur de 69 ans affirme qu’ils ont appris la nouvelle quelques heures seulement avant l’annonce officielle, le 1er juin dernier.

Tom Hanks says #TaylorSwift’s original song in #ToyStory5 was kept “top secret”: “We did not know until literally the moment came. They ushered us into a soundproof room and said, ‘Tonight at 9 p.m., the true end title song is going to drop... and it’s by Taylor Swift.’” pic.twitter.com/Fg3hbRNlSO — Variety (@Variety) June 10, 2026

«C’était top secret. Nous ne savions rien jusqu’au dernier moment, littéralement. Ils nous ont réuni dans une pièce insonorisée pour nous dire : ‘Ce soir à 21h, la vraie chanson du générique de fin va sortir, et elle sera interprétée par Taylor Swift’. Et j’ai dit : ‘Vous avez caché ça à tout le monde ?’ Nous avions vu le film sans le morceau, nous avions un truc bête à la place», a expliqué Tom Hanks.

Le comédien en charge de doubler le personnage de Woody a confié que la participation de la chanteuse à ce projet était «un délice». «C’était comme nous dire : ‘Au fait, nous avons Judy Garland qui va chanter Over the rainbow au début du film’, ou ce genre de chose», a ajouté Tom Hanks. Pour rappel, «Toy Story 5» est attendu dans les salles françaises à partir du 17 juin prochain.