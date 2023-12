Megalopolis : Adam Driver donne son avis sur le film de Francis Ford Coppola

Dans un entretien avec le site américain Collider, Adam Driver s’est confié sur le tournage de «Megalopolis» de Francis Ford Coppola. Un film auto-financé par le réalisateur qui, selon l’acteur, représente la plus belle expérience de tournage de sa carrière.

Le projet d’une vie. Francis Ford Coppola travaille sur le développement du film «Megalopolis» depuis plus de quarante ans, un long métrage dont il signe le scénario, et qu’il a entièrement financé de sa propre poche grâce à sa fortune personnelle – bâtie notamment grâce à son activité de vigneron – ce qui lui a permis de disposer d’une liberté totale sur le tournage qui s’est conclu le 12 mars dernier.

Le site américain Collider a profité d’une rencontre avec Adam Driver, qui incarne un des rôles principaux de ce film attendu en salle dans le courant de l’année 2025, pour recueillir ses premières impressions sur «Megalopolis». Et selon le comédien, l’indépendance financière de Francis Ford Coppola a été un élément clef dans ce qu’il décrit comme l'une des meilleures expériences de sa carrière d’acteur.

«Parce qu’il a financé le film lui-même, cela fait que ce tournage a été une des meilleures expériences, si ce n’est la meilleure expérience, que j’ai jamais eue. Il n’y avait pas de conversations inutiles, il n’y avait personne pour voler Pierre afin de payer Paul. Nous avions le sentiment qu’il avait le contrôle total sur le film qu’il voulait faire», explique-t-il. «Et on se dit : ‘Oh, c’est donc à ça que doit ressembler un film’. Et il est la personne la plus généreuse et la plus philosophe que je connaisse. J’ai adoré le processus et faire cela avec lui. J’adore échanger avec lui», poursuit le comédien.

Une vision utopique de New York

S’il a souhaité s'étendre sur l’intrigue, Adam Driver assure que le film est «incroyable». «C’est tellement imaginatif, et colossal, et épique, et audacieux. Il y a une prise de risque, et je ne pourrais pas être plus excité à propos de ce film», précise-t-il. Francis Ford Coppola a débuté l’écriture de «Megalopolis» au début des années 1980, un projet qui est resté en gestation de nombreuses années, menaçant d’être abandonné à plusieurs reprises, avant que le réalisateur n'en parle à nouveau en 2019.

L’histoire se déroule dans l’Amérique moderne, et suit un architecte ambitieux qui, après la destruction de New York suite à catastrophe naturelle, envisage de rebâtir la ville de manière utopique en trouvant des solutions pour corriger les problèmes environnementaux, l’organisation urbaine, et les inégalités qui dominaient auparavant. Mais face à lui se dresse un maire corrompu préférant le maintien de l’ancien modèle, et qui promet de tout mettre en œuvre pour empêcher l’architecte de concrétiser sa vision idéaliste.