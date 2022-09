Megalopolis : Francis Ford Coppola va enfin commencer le tournage de son film événement

Le tournage du prochain film de Francis Ford Coppola, «Megalopolis» doit commencer en novembre prochain dans les studios Trilith, à Atlanta aux États-Unis. Il sera le premier à utiliser une technologie révolutionnaire de tournage dite du «Volume».

La nouvelle Mecque du cinéma. C’est à Atlanta, dans les studios Trilith – où ont été tournés «Avengers : Endgame» ou encore «Spider-Man : Homecoming» – que se déroulera, de novembre 2022 à mars 2023, le tournage du prochain film de Francis Ford Coppola, «Megalopolis». Le réalisateur sera le premier à utiliser la technologie révolutionnaire appelée le «Volume» sur les plateaux de Prysm Stages.

Grâce à elle, les écrans verts sont remplacés par un gigantesque écran LED de 6 mètres de haut et de 22 mètres long, incurvé, qui englobe la scène en formant un arc de cercle à 270°. Un écran immersif permettant d’afficher le décor en temps réel sur le plateau, et de filmer sous tous les angles possibles. Mieux encore, le moteur 3D Unreal Engine d’Epic Games offre la possibilité de modifier la luminosité, de changer de focales d’objectifs, ou encore d’augmenter ou diminuer les profondeurs de champs.

Ce nouvel environnement de tournage va permettre à Francis Ford Coppola de concrétiser ce projet de film de science-fiction en développement depuis plus de 20 ans, et qu’il aurait financé personnellement à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars autour de l’histoire «d’un architecte tentant de créer une utopie à New York». Qui dit projet exceptionnel dit casting exceptionnel : Adam Driver, Shia LaBeouf, Laurence Fishburne, Nathalie Emmanuel, Jon Voight, Kathryn Hunter, Grance Vanderwaal, ou encore James Remar seront présents au générique. La sortie du film est annoncée, pour le moment, dans le courant de l’année 2025.