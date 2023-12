Scream 7 : le réalisateur Christopher Landon abandonne le projet

Après Melissa Barrera et Jenna Ortega, c'est au tour de Christopher Landon de quitter l'aventure «Scream». L'Américain ne réalisera pas le septième volet de la saga.

Après un retour fracassant en 2022 avec un cinquième volet piloté par Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillet, la saga horrifique «Scream» a enregistré le plus gros succès de la franchise avec le sixième opus, sorti en mars dernier, qui a réussi l’exploit de dépasser les recettes du premier film de 1996 signé Wes Craven. Un septième film a évidemment reçu le feu vert des studios dans la foulée, mais celui-ci enchaîne les déconvenues.

Alors qu’il y a quelques semaines les fans apprenaient que l’actrice Melissa Barrera avait été évincée de la distribution et que la jeune star Jenna Ortega refusait quant à elle de jouer dans cette suite, c’est désormais le réalisateur Christopher Landon qui a décidé de quitter le navire.

«Cela en décevra certains et en réjouira d’autres. C’était un travail de rêve qui s’est transformé en cauchemar. Et mon cœur s’est brisé pour toutes les personnes impliquées. Tout le monde. Mais il est temps de passer à autre chose», a révélé le week-end dernier le cinéaste sur son compte X (anciennement Twitter).

I guess now is as good a time as any to announce I formally exited Scream 7 weeks ago. This will disappoint some and delight others. It was a dream job that turned into a nightmare. And my heart did break for everyone involved. Everyone. But it’s time to move on. I have nothing

— christopher landon (@creetureshow) December 23, 2023