«Scream 7» : Jenna Ortega décide de quitter le casting du film

L’actrice Jenna Ortgea ne reprendra finalement pas le rôle de Tara Carpenter dans le film «Scream 7».

Le casting de «Scream 7» est de plus en plus incertain. Alors que l’actrice Melissa Barrera a été évincée de la distribution en début de semaine par la société de production Spyglass, après plusieurs publications faisant référence à la guerre entre Israël et le Hamas, Jenna Ortega ne jouera pas, non plus, dans le septième volet de la franchise «Scream», ont révélé plusieurs médias américains hier soir.

La jeune actrice star de 21 ans a en effet renoncé à tourner dans la suite de la franchise. Cette décision n’aurait aucun lien avec le départ de Melissa Barrera, ont précisé plusieurs sources au Hollywood Reporter. Jenna Ortega aurait fait le choix de ne pas rempiler pour le septième volet de la franchise horrifique, il y a quelque temps, et en aurait informé la production avant la grève des acteurs, rapporte le journal.

«Mercredi» saison 2, sa priorité

La star préfère en effet se concentrer sur la série «Mercredi». Selon Variety, la comédienne a ainsi abandonné son rôle dans «Scream 7», en raison du calendrier de tournage de la très attendue saison 2 de «Mercredi», dont elle est cette fois coproductrice. Pour rappel, le tournage devrait être lancé au printemps prochain.

Jenna Ortega avait rejoint l’équipe de «Scream» en 2022, participant avec Melissa Barrera à la relance de la franchise. Elle avait repris son rôle l’année dernière dans le sixième volet, dont le succès au box-office - le plus gros depuis le lancement de la franchise - avait ouvert la voie à un septième opus.