Alain Delon : son fils Anthony évoque «sans doute le dernier Noël» de son père «en fin de vie»

L’aîné du clan Delon est inquiet pour la santé de son père, Alain Delon. Dans un entretien accordé à Paris Match ce jeudi, Anthony a révélé que le comédien était très faible et que son état de santé était alarmant.

L’icône de toute une génération, Alain Delon, est en train de s’éteindre, selon les propos de son fils Anthony dans les colonnes de Paris Match. Après une plainte déposée par la fratrie Delon en juillet dernier contre Hiromi Rollin, la dame de compagnie du comédien, les enfants de l’acteur se relaient pour lui tenir compagnie à son domicile de Douchy. Selon l’aîné, Anthony, le comédien de 88 ans est très fragile. A tel point qu'il évoque même son «dernier Noël»

«Il ne va pas bien, il est affaibli, il en a marre», a expliqué Anthony Delon à nos confrères de Paris Match ce jeudi. L’aîné des trois frères et sœurs a la sensation que son père est en train de lui échapper. Entre 2019 et 2022, la tête d’affiche du film «Le Guépard» a été soumis à cinq tests cognitifs. «Il n’en a réussi aucun», a déploré son fils. Ces échecs placent le comédien «en position de faiblesse psychologique et donc de vulnérabilité». Une situation que l’octogénaire aurait du mal à supporter. «Il ne supporte plus de se voir comme ça, diminué. Il parle peu, ça le fatigue ou bien ça l’énerve quand on le fait répéter», a regretté Anthony Delon.

La dissolution du clan

Au-delà de ses difficultés, Alain Delon est aussi le spectateur de conflits entre ses enfants. Alors qu'ils semblaient plus soudés que jamais lorsqu’ils avaient porté plainte contre Hiromi Rollin pour «harcèlement moral» en juillet dernier, le fils aîné de l’acteur légendaire révèle avoir déposé une main courante contre sa sœur, Anouchka. Il l’accuse d’avoir «dissimulé la détresse» dans laquelle se trouve Alain Delon. En effet, la Suisse n’aurait pas révélé à sa famille les résultats des tests cognitifs du comédien.

«Elle ne m’a pas laissé le choix !», a assuré Anthony Delon à nos confrères, estimant qu’en «gardant le silence, elle l’a clairement mis en danger». Le mutisme d’Anouchka est même suspect pour son frère. «Cela la rend indirectement complice de tous les abus et violences dont il a été la victime», a expliqué Anthony Delon, précisant que le dépôt de sa main courante au début du mois de novembre visait à «laisser une trace». Il a également jugé qu’une «personne qui est capable de manipuler sa famille et de lui mentir comme elle l’a fait est capable de tout».

Pour les fêtes de fin d’année, Alain-Fabien Delon partageait sur son compte Instagram des photographies de la famille en train de célébrer Noël. Mais Anouchka Delon n’était pas présente à ce repas. Une absence que lui a reproché son frère aîné dans les colonnes de Paris Match, soulignant qu’il y a «de forts risques que ce soit son dernier» Noël. Ce repas en petit comité a «beaucoup affecté» l'acteur, a ajouté Anthony.

À l’heure actuelle, le cadet de la fratrie, Alain-Fabien Delon, s’est installé à Douchy pour être au côté de l’icône du cinéma français. De son côté, Anthony Delon rend visite à son père «en moyenne deux fois par semaine». Anouchka Delon, qui habite en Suisse, va voir son paternel «quand elle le peut», selon lui.