Britney Spears : «je ne reviendrai jamais dans l'industrie musicale»

Britney Spears affirme que les rumeurs qui la disent en train de travailler sur un nouvel album sont fausses, et va même plus loin en ajoutant qu’elle ne reviendra «jamais» dans l’industrie musicale.

Le message est clair. Britney Spears n’a aucune envie de revenir sous les projecteurs. C’est en tous les cas ce que la star affirme dans un long message posté ce 3 janvier sur Instagram.

La chanteuse y met d’abord fin aux rumeurs qui voudraient qu’elle travaille actuellement sur un nouvel album, ce qui serait le premier depuis la fin de la tutelle qu’exerçait son père sur elle.

Ce mercredi matin, Page Six notamment rapportait qu’elle pourrait faire appel à Charli XCX et Julia Michaels pour un disque surprise. Or il n’en serait rien. «lls n'arrêtent pas de dire que je me tourne vers des gens au hasard pour faire un nouvel album... Je ne reviendrai jamais dans l'industrie de la musique», a écrit Spears en légende de sa publication Instagram, présentant un tableau de la Renaissance italienne signé Reni Guido, «Salomé présentant la tête de Saint Jean-Baptiste».

Des chansons pour les autres

L’interprète de «Toxic» dit aujourd’hui préférer travailler dans l’ombre. «Quand j’écris, j’écris pour le plaisir ou j’écris pour les autres !!! Pour ceux d'entre vous qui ont lu mon livre, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas sur moi… J'ai écrit plus de 20 chansons pour d'autres personnes ces deux dernières années !!!»

Spears a continué en se qualifiant d'«écrivain fantôme», signifiant ainsi qu'elle a l'habitude d'écrire pour d'autres artistes sans attacher son nom aux projets, et a déclaré qu'elle préférait «honnêtement les choses ainsi».

Elle a par ailleurs également répondu aux commentaires selon lesquels son autobiographie, «The Woman in Me», avait été publié sans son approbation. «C'est loin d'être la vérité», a-t-elle souligné à la fin de sa publication sur Instagram, demandant à ceux qui se poseraient des questioins à ce sujet : «avez-vous lu les informations ces jours-ci ???»