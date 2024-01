Pulp Fiction : Quentin Tarantino a-t-il vraiment proposé ce rôle à Kurt Cobain ?

Depuis des années, une rumeur voudrait que Quentin Tarantino ait proposé le rôle de Lance, le dealer en peignoir incarné par Eric Stoltz à l’écran, à Kurt Cobain. Ce qui expliquerait la mention du réalisateur dans les remerciements de l’album «In Utero» sorti en septembre 1993. Vrai ou faux ?

La rumeur continue de courir. En 1994, deux ans après le succès de «Reservoir Dogs», Quentin Tarantino confirme son entrée fracassante sur la scène du cinéma hollywoodien avec «Pulp Fiction», un film devenu culte avec John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson et Bruce Willis dans les rôles principaux. En 2015, une liste des noms des acteurs envisagés par le réalisateur pour chaque rôle avait fuité sur Internet, sur laquelle Tarantino lui-même s’était exprimé en 2022, précisant qu’il voulait seulement valider cette liste exhaustive dans le simple but de faire avancer la production.

Un nom particulier ne figure toutefois pas dessus, celui de Kurt Cobain qui, dans les remerciements de l’album «In Utero» sorti le 21 septembre 1993, avait mentionné le nom de Quentin Tarantino. Soit un jour après le lancement de la production du film. Simple coïncidence ? Ou est-ce le signe que le réalisateur lui aurait proposé à lui et Courtney Love un rôle dans son film ?

Un dealer en peignoir

C’est jusqu’en 2006 qu’il faut remonter pour retrouver la première mention de cette rumeur, lors d’une interview de Courtney Love avec le site américain Hollywood.com. La musicienne expliquait alors qu’elle et Kurt Cobain s’étaient vu proposer les rôles de Lance et Jody, qui seront incarnés à l’écran par Eric Stoltz et Rosanna Arquette. Lance est un dealer portant un peignoir qui apparaît dans deux scènes. La première où il vend de l’héroïne à Vincent (John Travolta) avant que celui-ci retrouve Mia Wallace.

La deuxième fois quand Mia trouve de l’héroïne dans la poche du manteau de Lance, la confond avec de la cocaïne, et fait une overdose en l’ingérant. La scène où Lance guide Vincent avant que celui-ci n'enfonce une seringue d’adrénaline dans la poitrine de la jeune femme pour lui éviter la mort est probablement l'une des plus inoubliables du film. Au total, Eric Stoltz et Rosanna Arquette apparaissent moins de 10 minutes à l’écran.

Cette scène est devenue culte. © 1994 Miramax Films. All Rights Reserved.



Fan du film

Selon Courtney Love, Kurt Cobain aurait refusé la proposition de Quentin Tarantino, avant de le remercier dans «In Utero». En 2011, dans une interview avec le site américaine GQ, la musicienne avait réitéré ses propos. Sans que cette affirmation ne soit officiellement adoubée par le réalisateur lui-même. Il faudra attendre 2016, et l’entretien de Quentin Tarantino avec une radio australienne, pour que le sujet soit abordé directement avec lui. Notamment la raison pour laquelle il figure dans les remerciements de l’album de Nirvana.

«La chose fascinante à ce sujet, c’est que même sans que je ne fasse quoique ce soit pour, les groupes de grunge de Seattle ont adoré ‘Reservoir Dogs’. Je crois que c’était un film qu’ils aimaient regarder en tournée. Pearl Jam adorait le film, Nirvana aussi. Kurt Cobain l’aimait tellement qu’il m’a mentionné dans les remerciements de leur deuxième album. Je ne l’ai jamais rencontré. Il était juste tellement fan du film qu’il voulait me dire merci», a-t-il expliqué. Des propos qui venaient sérieusement mettre à mal la rumeur lancée par Courtney Love, dix ans auparavant.