Werenoi, Hamza, Ninho... Voici le classement des albums les plus vendus en France en 2023

Le syndicat national de l'édition phonographique (Snep) a dévoilé ce 8 janvier le classement des 200 albums les plus vendus en France en 2023. «Carré» de Werenoi arrive en tête. Les productions françaises et musiques urbaines dominent largement le top 20, devant des mastodontes comme Taylor Swift ou Beyoncé.

Un classement dominé par des artistes français. Alors que le syndicat national de l'édition phonographique (Snep) a révélé ce lundi 8 janvier, le classement des albums qui se sont les plus vendus dans l’Hexagone l’année dernière, les productions françaises arrivent largement en tête.

A commencer par l’album «Carré» du rappeur Werenoi - élu «Révélation masculine de l'année» en mai 2023, lors de la première édition des Flammes dédiée à la culture hip-hop - qui se classe sur la premier marche du podium. Certifié double disque de platine en décembre, le rappeur anonyme originaire de Montreuil est suivi par le belge Hamza et son album «Sincèrement». Ninho arrive à la troisième place avec son opus «NI».

Les musiques urbaines tiennent d’ailleurs le haut du podium avec pas moins de huit artistes dans le top 10, puisque Tiakola et SDM classent respectivement leur album «Mélo» et «Liens du 100» à la 4e et 5e places, suivis de Jul, sixième des ventes avec «C’est quand qu’il s’éteint ?». Sans compter que le rappeur marseillais classe un second opus, «Coeur blanc», à la onzième place des vingt meilleures ventes de l'année.

Toujours du côté des musiques urbaines, le groupe de rap Djadja&Dinaz (9e), Gazo (10e), Lomepal (12e), et Orelsan (13e) figurent également parmi les meilleures ventes, derrière l’album des Enfoirés 2023 et l’opus de Florent Pagny «2BIS», arrivés sur la 7e et 8e marche du podium.

Les performances féminines progressent

Seule artiste féminine des vingt meilleurs albums solo, Aya Nakamura confirme par ailleurs sa popularité en 2023 avec «DNK», qui décroche la 14e place du classement.

SNEP

«Les performances des femmes sur l’ensemble du Top 200 sont encourageantes et progressent par rapport à l’an dernier, avec 36 projets classés (+7)», souligne le Snep dans son communiqué.

Parmi les chanteuses à s’être également illustrées en 2023, Angèle arrive à la 35e place des albums les plus vendus avec «Nonante-cinq», Juliette Armanet 37e avec «Brûler le Feu 2», ou encore Louane, 38e avec «Sentiments heureux». Elles devancent notamment Taylor Swift et sa réédition de «1989» (40e), Miley Cyrus, 47e avec «Endless Summer Vacation», et Beyoncé dont l’album «Renaissance» arrive à la 67e place de ce classement.

Des artistes internationaux qui, outre les mastodontes, à l’instar également des Rolling stones (20e), d’Ed Sheeran (26e), de U2 (36e), de Lana del Rey (80e) ou encore de The Weeknd (92e), sont finalement peu représentés.

Au total, ce sont en effet 145 productions françaises qui se classent dans les 200 meilleures ventes 2023 en France. Un phénomène pérenne, selon le Snep.