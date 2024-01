«Un silence» : Daniel Auteuil glaçant dans ce film inspiré d'une histoire vraie

Face à Emmanuelle Devos dans le film «Un silence», Daniel Auteuil campe un avocat qui cache un lourd secret. Un drame inspiré d’une histoire vraie, qui sort ce mercredi au cinéma.

Joachim Lafosse s’est construit une filmographie autour de sujets qui bouleversent, dérangent, interrogent. Après la maladie mentale dans «Les intranquilles», l’infanticide dans «À perdre la raison» ou la fragilité amoureuse dans «L’économie du couple», le cinéaste belge s’intéresse à la pédophilie et à l’inceste dans «Un silence», attendu sur les écrans ce mercredi 10 janvier.

Impassible et glaçant, Daniel Auteuil prête ses traits à François, un avocat brillant, médiatisé et engagé dans l’une des plus grosses affaires contre la criminalité sexuelle. Mais cet homme marié et père de famille dissimule un lourd secret qui pourrait faire vaciller toute sa famille et le condamner à jamais.

L'acteur n'a pas eu «peur de jouer ce rôle», selon le réalisateur

Ce drame également porté par Emmanuelle Devos et Matthieu Galoux, parfaits dans leurs rôles respectifs, s’inspire de l’histoire vraie de Victor Hissel, qui a fait grand bruit en Belgique. Celui-ci était considéré comme l’une des figures de la lutte contre la pédophilie, notamment en défendant les parents de Julie et Mélissa, toutes deux victimes de Marc Dutroux et retrouvées mortes en 1996. A la surprise générale, il a été arrêté et condamné pour détention d’images pédopornographiques, ce qui a provoqué la colère de son fils, qui a tenté de le poignarder.

Un personnage pervers et complexe que Daniel Auteuil a eu «le courage» d’interpréter, selon le réalisateur. Lors d’un récent entretien accordé à l’AFP, Joachim Lafosse a précisé : «Énormément d'acteurs fameux (…) m'ont dit que le scénario était super mais qu’ils avaient peur de jouer le rôle. Daniel, au bout de cinq ou six acteurs, est le premier qui m'a appelé tout de suite et m'a dit 'J'adore'».