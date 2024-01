Avatar : l'acteur Sam Worthington annonce une suite «énorme»

L’acteur Sam Worthington, alias Jake Sully dans «Avatar», a fait quelques révélations sur la suite de la franchise de James Cameron, annonçant une reprise de la production le mois prochain et un projet «énorme».

Après James Cameron, c’est au tour de l’acteur Sam Worthington de faire plusieurs révélations sur la suite de la franchise «Avatar» en ce début d'année. A l’occasion de la première du film «En plein vol», thriller dans lequel il joue, l’interprète de Jake Sully a déclaré au magazine People que l'équipe d'Avatar était sur le point de se retrouver.

«Nous nous remettons au travail dans un mois et c'est énorme», a annoncé l’acteur de 47 ans. Et de poursuivre en cultivant le suspense. «C'est plus grand que vous ne pouvez l'imaginer», a assuré ce dernier.

Cette annonce intervient alors que James Cameron a lui aussi en partie levé le voile sur la suite de la franchise, en décembre dernier, expliquant notamment que le troisième volet était actuellement en post-production.

Avatar 3 bien attendu fin 2025

Dans les colonnes du magazine People, le réalisateur a assuré qu'Avatar 3 était «sur la bonne voie» pour sortir en décembre 2025. Pour mémoire, «Avatar 3» était à l’origine attendu cette année, avant d'être décalé à fin 2025. Prévus en 2026 et 2028, Avatar 4 et 5 ont, quant à eux, été repoussés à 2029 et 2031.

James Cameron a également précisé qu’une partie d’Avatar 4 avait déjà été tournée, révélant au passage que «les jeunes personnages vont tous faire un grand saut dans le temps dans le quatrième film». «On les voit, puis on part pendant six ans et on revient», a-t-il précisé, ajoutant que la partie où les personnages revenaient devait encore être tournée.