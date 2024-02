Avatar : James Cameron confie avoir des idées pour un 6e et 7e opus, qu'il ne réalisera sans doute pas

Alors qu’«Avatar 3» est attendu en salle le 17 décembre 2025, James Cameron a donné des nouvelles de la suite de la saga, assurant avoir des idées pour un 6e et 7e opus, dont il n’assurera probablement pas la réalisation, selon lui.

James Cameron songe déjà à l’après. Alors qu’Avatar 3, 4 et 5 sont attendus en 2025, 2029 et 2031 à l’écran, la franchise occupe toutes les pensées du réalisateur James Cameron. A l’occasion d’une interview accordée au magazine People, le cinéaste de 69 ans a confié qu’il avait des idées pour la suite. Le scénario d’Avatar 5 est d’ailleurs bouclé d’après le réalisateur, qui imagine déjà ce à quoi pourrait ressembler les volets qui lui succèderont.

«Nous avons entièrement écrit le film cinq, et j'ai des idées pour le six et le sept, même si je passerai probablement le relais à ce moment-là», a ainsi confié James Cameron dimanche 4 février, lors de la cérémonie des Saturn Awards. «La mortalité nous rattrape mais nous aimons ce que nous faisons. Nous adorons ça. Nous travaillons avec des gens formidables», a poursuivi le cinéaste, qui veut inscrire Avatar dans la lignée des grandes franchises historiques.

Un casting très enthousiaste

«Star Trek, Star Wars, les franchises de création mondiale qui existent depuis que je suis enfant, telles étaient mes inspirations», a également déclaré le réalisateur, à l’origine de trois des six films ayant connu le plus de succès dans l’histoire du cinéma, avec «Avatar», film le plus rentable de tous les temps, «Avatar : la voie de l’eau», classé 3e, et «Titanic», 4e au box-office mondial.

Le troisième volet d'Avatar sortira lui le 27 décembre 2025. Et il s'annonce «incroyable», comme le seront également les deux opus suivants, selon l'actrice Zoe Saldana. «Ça va être incroyable. Avatar 3 sera génial, et Avatar 4 et 5, ça va juste être complètement fou. C’est vrai. Ça va être époustouflant», a récemment assuré au site Collider l'interprète de Neytiri dans la franchise.