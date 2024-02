Avatar : Zoë Zaldana donne des nouvelles des prochains volets de la saga

C’est lors d’un entretien avec le site américain Collider que Zoë Zaldana a donné des nouvelles des prochains volets de la saga «Avatar» qui, selon elle, promettent d’être complètement «fous».

Une patience récompensée. Après le succès colossal d’«Avatar : la voie de l’eau», les spectateurs sont impatients de découvrir la suite de la saga initiée par James Cameron en 2009 dont les trois prochains volets sont attendus en 2025, 2029, et 2031. Et selon Zoë Zaldana, l’histoire développée par le réalisateur s’annonce plus intense que jamais.

«Ça va être incroyable. Avatar 3 sera génial, et Avatar 4 et 5, ça va juste être complètement fou. C’est vrai. Ça va être époustouflant. C’est son héritage. Nous pensions tous qu’il s’agissait de Titanic, mais il s’avère qu’Avatar sera cet héritage. Et pour nous, faire partie de d’une aventure si révolutionnaire et pionnière, c’est aussi notre héritage à nous. Donc je suis excitée d’y retourner. Nous reprenons le travail la semaine prochaine, et je suis impatiente de retrouver tout le monde», a-t-elle confié au site américain Collider.

Attendu en salles le 17 décembre 2025, «Avatar 3» permettra à James Cameron d’introduire des nouvelles tribus dans son récit. «Le feu a une importance symbolique dans le film et il existe une tribu qui cohabite avec cet élément. J'en dis sûrement beaucoup trop. (…) Nous avons rencontré les Omaticaya (dans le 1er film), puis les Metkayina (dans le second) et vous allez découvrir deux nouvelles tribus dans le prochain film. On voyagera plus librement à travers le monde de Pandora, vers de nouvelles destinations», avait-il déclaré en janvier dernier.