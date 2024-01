Affaire Alain Delon : qui est Julien Dereims, le mari d’Anouchka ?

Les trois enfants d’Alain Delon se livrent depuis quelques semaines une bataille sans merci. Mais qui est le mari d’Anouchka Delon, l’acteur Julien Dereims, qui avait de son côté pris la défense début janvier de son épouse dans une publication sur Instagram, effacée depuis.

Un mari solidaire. Ensemble depuis 2010 et parents d’un petit garçon, Lino, né en mars 2020, Anouchka Delon et Julien Dereims vivent leur histoire d’amour loin des caméras, au point qu'en mai 2021 c'est en toute discrétion qu'ils se sont mariés. Le couple, qui partage le même métier, fait aujourd'hui front commun dans «l'affaire Delon».

Comédien comme Anouchka Delon

Né dans le sud de la France, Julien Dereims partage avec son épouse le goût des planches et du 7e art. Passé par le cours Simon au milieu des années 2000, le trentenaire a notamment été à l’affiche de la série «Versailles» et «Une journée ordinaire».

Au cinéma, il débute dans le long métrage d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri «Au bout du conte», sorti en 2013. Deux ans plus tard, il joue dans «3 Days to Kill», et figure au casting de «Toute Ressemblance» en 2018. Un film dans lequel joue également son épouse Anouchka Delon et son beau-père Alain Delon. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le couple partage l'affiche. Les deux acteurs, qui filent le parfait amour depuis près d'une quinzaine d'années maintenant, ont déjà été réunis sur les planches dans «Libres sont les papillons» en 2016, sur une mise en scène de Jean-Luc Moreau. Sept ans plus tard, c'est un autre rôle que campe Julien Dereims, défendant son épouse dans le conflit qui l'oppose à ses deux frères Anthony et Alain-Fabien Delon.

Un mari qui défend son épouse

La guerre que se livre les trois enfants d'Alain Delon a en effet poussé le mari d’Anouchka à sortir du silence en début d’année, après les accusations d'Anthony Delon à l'encontre d'Anouchka, qu'il accuse de leur avoir caché des informations sur la santé de leur père, et de l'avoir mis en danger.

«Grand petit menteur, honte à toi», avait-il réagi sur Instagram, partageant une photographie d'un article du Figaro. Une publication qu'il a supprimée depuis, mais qui témoigne de son soutien absolu à son épouse, qui de son côté avait sur le plateau de TF1 confirmé avoir porté plainte contre son demi-frère aîné pour diffamation. «C'est une horreur de porter plainte contre son propre frère (...), je ne pensais jamais avoir à faire ça dans ma vie, il m'oblige à le faire, pour moi, pour ma famille», avait-elle expliqué.

Et il semble qu'Anouchka Delon puisse assurément compter sur son époux dans cette période de division profonde au sein du clan Delon. En effet, selon une source citée par le magazine Public, «le mari d'Anouchka est un puissant allié. Il l'inciterait à défendre sa position bec et ongles», se plaçant assurément du côté de son épouse.