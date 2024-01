Coachella : Lana Del Rey, Doja Cat, et le retour inattendu du groupe No Doubt parmi les têtes d’affiche de l’édition 2024

La star de la pop Lana Del Rey, la rappeuse Doja Cat, le groupe No Doubt ainsi que les français DJ Snake et l'Impératrice feront danser cette année le gigantesque festival américain Coachella, ont annoncé mardi les organisateurs.

La programmation de l’édition 2024 du festival de musique Coachella vient de tomber.



Elle rassemble des stars mondiales, à l'image de Lana del Rey et sa musique tout en mélancolie, de l'électrique Doja Cat, du génie du rap Tyler The Creator, mais aussi des étoiles montantes comme Américaines Renee Rapp et Victoria Monet.

L'édition 2024 promet aussi le retour du No Doubt emmené par Gwen Stefani à qui l’on doit des tubes des années 1990 tels que «Don’t Speak» et «Just a Girl». Les membres du groupe pop/punk rock américain ne se sont pas produits ensemble depuis 2015, lors du concert du Global Citizen Earth Day à Washington. Une heure avant que la programmation de Coachella ne soit dévoilée, ils ont posté une vidéo sur les réseaux dans laquelle ils confient avoir «hâte de se retrouver».

Après le passage l'année dernière de la chanteuse belge Angèle, DJ Snake et le groupe à la fois pop et électro l'Impératrice, déjà passé par le festival californien en 2022, représenteront la scène francophone.

Le musicien électro français DJ Snake, un habitué de l’événement, sera également présent.

Installé en plein milieu du désert californien, Coachella fera vibrer les foules durant deux week-ends de trois jours, du 12 au 14 avril et du 19 au 21 avril.