Festival de Sundance 2024 : voici les 7 films les plus attendus

Le festival de Sundance 2024, Mecque du cinéma indépendant qui se tient chaque année dans l'Utah, a ouvert ses portes ce 18 janvier. Voici les 7 films les plus attendus.

Un festival de pépites. Sundance, l'immanquable rendez-vous des amateurs de cinéma indé créé par Robert Redford, s’est ouvert ce jeudi et se tiendra jusqu’au 28 janvier 2024, avec au programme quelque 90 films et documentaires. En voici 7 qui devraient particulièrement marquer les esprits.

Love Lies Bleeding

Dans ce film, Kristen Stewart, l'ancienne star de la saga «Twilight» devenue la chouchoute du cinéma indépendant - elle reçoit d’ailleurs cette année le Visionary Award du festival - interprète une responsable de salle de sport, dont la relation avec une culturiste bisexuelle va mal tourner.

Courtesy of Sundance Institute



Love Me

Kristen Stewart est aussi à l'affiche de ce film de science-fiction signé Sam et Andy Zucher, et mystérieusement présenté comme une histoire d'amour «entre une bouée et un satellite» dans un monde où l’humanité a disparu depuis des années. L’actrice y donne la réplique à Steven Yeun, récemment récompensé par un Emmy pour son rôle dans la série «Acharnés» («Beef»).

Courtesy of Sundance Institute



Freaky Tales

Dans ce film - décrit comme «un hommage électrisant à la culture pop d'Oakland de la fin des années 1980» par le Hollywood Reporter - Anna Boden et Ryan Fleck (le duo derrière «Mississipi Grind» et «Captain Marvel») tissent quatre histoires interconnectées autour du thème des outsiders, avec notamment un tueur à gages, des rappeurs, des punk rockers et «une bataille acharnée contre les skinheads nazis». La comédie d’action met en vedette Pedro Pascal, Jay Ellis, Ben Mendelsohn, Jack Champion, Ji-young Yoo, ou encore Dominique Thorne.

Courtesy of Sundance Institute



Thelma

Plus forte que Tom Cruise. À 94 ans, l’actrice nommée aux Oscar June Squibb, se retrouve dans le rôle principal pour la première fois en sept décennies de carrière... et ce dans un film d'action inspiré de «Mission : Impossible». Elle y part à la recherche des gens qui lui ont volé de l'argent via une arnaque téléphonique. Basé sur l'expérience réelle de la grand-mère du scénariste et réalisateur Josh Margolin, le film met également en vedette Parker Posey, Clark Gregg, Fred Hechinger, et la regrettée légende de «Shaft» Richard Roundtree dans son tout dernier rôle, et promet de grands moments d’action et de rire.

Courtesy of Sundance institute / David Bolen



Presence

Après son thriller «Unsane» filmé à l'Iphone en 2018, Steven Soderbergh renoue avec le film d’horreur en mettant en scène Lucy Liu, Julia Fox et Chris Sullivan dans l'histoire d'une famille de banlieue terrorisée par une entité invisible.

Courtesy of Sundance institute



A Real Pain

Après l'excellente série «Anatomie d'un divorce» («Fleishman is in Trouble»), Jesse Eisenberg est de retour (derrière et devant la caméra), tandis que Kieran Culkin poursuit son irresistible ascension sur grand écran après le triomphe de la dernière saison de «Succession», qui lui a récemment rapporté de nombreux prix d'interprétation. Le binôme incarne des cousins, David et Benji, dont la défunte grand-mère, survivante de l'Holocauste, leur propose à titre posthume un voyage en Pologne pour visiter la ville où elle a grandi. Alors qu'ils découvrent leur histoire familiale, d'anciennes tensions entre les membres de la famille refont surface.

Courtesy of Sundance Institute



Super/Man

Ce documentaire réalisé par Ian Bonhôte et Peter Ettedgui, raconte comment Christopher Reeve est devenu le super-héros le plus aimé de tous les temps dans la peau de Superman. Le film revient aussi sur le terrible accident enduré par l’acteur décédé à 52 ans en 2004, et qui l’avait laissé paralysé.