Austin Butler revient sur son choix impossible entre Tom Cruise et Quentin Tarantino

Invité du podcast «Happy Sad Confused», Austin Butler s’est remémoré le choix difficile qu’il a eu à faire entre le casting de «Top Gun : Maverick», et un rôle dans «Once upon a time… in Hollywood», de Quentin Tarantino.

L’embarra d’un choix. Avant de devenir une star internationale grâce à sa performance dans le film «Elvis» de Baz Luhrmann, Austin Butler était un jeune acteur plein de promesse, tentant de se faire un nom dans l’industrie du cinéma. Le comédien de 32 ans, qui est actuellement à l’affiche de la série «Masters of the Air» sur Apple TV+, s’est ainsi souvenu de la fois où il s’est retrouvé à devoir choisir entre le casting de «Top Gun : Maverick» et un rôle dans «Once upon a time… in Hollywood», de Quentin Tarantino.

«Je me suis retrouvé à devoir choisir de faire les tests à l’écran pour ‘Top Gun : Maverick’ ou dire ‘oui’ à Quentin Tarantino», explique Austin Butler dans le podcast «Happy Sad Confused». Il avait en effet déjà auditionné pour le film du réalisateur de «Pulp Fiction» pour lequel il rêvait de travailler, et qui lui avait proposé un rôle dans la foulée. «Normalement, quand on va à une audition, vous restez 20 minutes et vous partez. J’y suis resté près de 12 heures, et il m’a donné le rôle à la fin de la journée. Ce qui n’arrive jamais», avait-il confié en juillet 2019 au site américain WWD.

Une bonne décision de la part d’Austin Butler, qui incarne le personnage de Tex dans «Once upon a time… in Hollywood», un membre de la secte de Charles Manson, pour quelques minutes à la fin du film. Selon la directrice de casting de «Top Gun : Maverick», Denise Chaiman, le comédien n’aurait pas obtenu le rôle de Rooster, finalement confié à Miles Teller (qui avait auditionné pour «Elvis»). «Ils étaient d’accord pour dire qu’il avait ‘quelque chose’, et qu’ils étaient contents de l’avoir rencontré. Mais ils le trouvaient trop jeune pour le rôle», avait-elle confié à Variety.