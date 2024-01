Michel-Ange : un croquis attribué au peintre bientôt vendu aux enchères

Un dessin attribué à Michel-Ange, maître de la Renaissance, sera mis aux enchères en avril prochain à New York. Ce croquis est estimé sous les 10.000 dollars.

C’est un carré griffonné sur un petit morceau de papier jauni qui fait parler de lui outre-Atantique. Et pour cause, il serait signé de la main du génie de la Renaissance, le peintre, sculpteur et architecte Michel-Ange (1475-1564), selon la maison d'enchères Christie's, qui le mettra en vente pour une valeur estimée sous les 10.000 dollars, soit environ 9.200 euros, en avril prochain à New York.

Les experts de la société étaient en train d'examiner un dessin d'un autre artiste de l'époque, pour une prochaine vente, quand ils disent avoir vu, collés au dos du cadre, «ce petit bout de papier avec un dessin et une lettre» manuscrite, a expliqué à l'AFP Stijn Alsteens, chef international du département des dessins de maîtres anciens chez Christie's.

En calligraphie d'époque, Cosimo Buonarroti, dernier descendant direct de Michel-Ange, indique dans la lettre, à la date du 3 novembre 1836 qu'il offre «l'essai ci-joint» de son «illustre aïeul Michel-Ange» à l'un de ses amis, le Britannique Sir John Bowring, futur gouverneur de Hong Kong, dont la signature apparaît au bas du feuillet.

Le dessin du bloc exposé à partir de ce vendredi

Le tout avait déjà été vendu par Christie's à Londres, en 1986, et le catalogue indiquait déjà la présence du petit carré, «probablement de la main de Michel-Ange», sans visiblement susciter d'intérêt.

Michel-Ange exécutait ces petits «diagrammes» pour indiquer le type de bloc de marbre dont il avait besoin pour ses travaux, a précisé Stijn Alsteens. Sans signature de l'artiste, Christie's affirme néanmoins qu'il s'agit de «Michel-Ange à 100%».

Le dessin du bloc de marbre est exposé à partir de ce vendredi 26 janvier au siège de Christie's à New York, dans le cadre de ses ventes consacrées aux maîtres anciens, qui commencent la semaine prochaine.