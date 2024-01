Jennifer's Body : le film d'horreur avec Megan Fox pourrait avoir une suite

Invitée de l’émission américaine «Boo Crew Podcast», la réalisatrice Diablo Cody a affirmé vouloir donner une suite au film «Jennifer’s body», comédie horrifique avec Megan Fox sortie en 2009.

Elle veut y croire. Diablo Cody (Juno) a profité de son passage dans le «Boo Crew Podcast» pour affirmer sa volonté de donner une suite à «Jennifer’s body», une comédie horrifique qui fut un échec commercial cuisant lors de sa sortie en salle en 2009, avant d’être érigé au rang de film culte par une nouvelle génération de cinéphiles. Il reste toutefois un problème de taille à régler pour la réalisatrice : trouver le financement.

«Je veux faire une suite. Je n’en ai pas fini avec ‘Jennifer’s body’. Je dois m’associer avec des gens qui y croient autant que moi, mais ce n'est pas encore le cas. J’ai besoin d’une personne qui y croit et qui possède un milliard de dollars», lance-t-elle sur un ton mi-amusé, mi-sérieux. Malgré un casting très solide – Amanda Seyfried, J.K. Simmons, Adam Brody, ou encore Chris Pratt – «Jennifer’s body» a été mal accueilli par la critique et le public à son lancement en 2009. Un échec qui a beaucoup affecté Diablo Cody, même si elle avoue être ravie de voir le film encensé par la nouvelle génération.

«Ce fut un échec critique et commercial sur toute la ligne. Je me suis sentie humiliée pour être tout à fait honnête», explique-t-elle. «Ce fut difficile pour moi, pour Megan (Fox)… et tout à coup, les gens ont commencé à dire que le film était bien, ce que j’ai toujours pensé. Au début, je me suis demandé où étaient tous ces gens quand j’en avais besoin. Et puis j’ai réalisé qu’ils avaient 7 ans à l’époque. Et puis d’autres qui ne l’avaient pas apprécié à sa sortie ont peut-être changé d’avis. Aujourd’hui, je n’ai plus de ressentiment vis-à-vis de tout ça. Je suis juste heureuse», a-t-elle ajouté. Reste à trouver ce milliard de dollars.