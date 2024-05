«Je pensais vraiment que j'avais fini» : Hugh Jackman a rejoint «Deadpool & Wolverine» sans informer son agent

En dépit du décès de son personnage dans le film «Logan» en 2017, Hugh Jackman a repris son rôle de super-héros dans «Deadpool & Wolverine» sans même consulter son agent.

Un personnage culte. Lors d'une interview avec Fandango, Hugh Jackman a dévoilé qu'il avait accepté de rejouer le rôle de Wolverine dans le très attendu «Deadpool & Wolverine», attendu pour le 26 juillet, sans même en informer son agent.

«J'étais en route, je conduisais, et littéralement, comme un éclair, j'ai su au plus profond de mes tripes que je voulais faire ce film avec Ryan [Reynolds]», a expliqué le comédien aux côtés de son partenaire d'affiche Ryan Reynolds et du réalisateur de la saga «Deadpool», Shawn Levy.

«Pour que Deadpool et Wolverine se réunissent. Je vous jure que lorsque j'ai dit que j'en avais fini, j'ai vraiment pensé que j'en avais fini. Mais au fond de moi, depuis que j'ai vu «Deadpool 1», je me suis dit : "Ces deux personnages ensemble". Je le savais, je savais que les fans le voulaient depuis que j'ai mis les griffes, les gens parlaient de ces deux-là. Cela a donc toujours été présent, mais je le savais», a-t-il ajouté.

Des aspects inédits de Wolverine

La star de «Greatest Showman» a conclu, en déclarant : «Et j'étais littéralement impatient d'arriver. Dès mon arrivée, j'ai appelé Ryan. Et j'ai dit : "Allons-y". Je n'avais pas appelé mon agent, personne. J'ai dû appeler mon agent et lui dire : "Oh, au fait, je viens de m'engager pour un film". ... Parfois, dans la vie, les choses vous apparaissent très clairement, et lorsque cela se produit, j'ai appris à sauter le pas, à foncer».

Cependant, Kevin Feige, le directeur de Marvel Studios, a avoué au magazine Empire qu'il avait déconseillé à Hugh Jackman de reprendre le rôle : «Je lui ai dit : "Laisse-moi te donner un conseil, Hugh. Ne reviens pas. Tu as eu la plus belle fin de l'histoire avec «Logan». Ce n'est pas quelque chose que nous devrions défaire"», s'est-il souvenu.

Finalement, le président a été convaincu par l'acteur, qui a assuré que «Deadpool et Wolverine» montrerait «des aspects différents de Wolverine que nous n'avons pas encore vus au cinéma».

«Deadpool & Wolverine» sortira en salles le 26 juillet dans les salles françaises.