Megan Fox va sortir un recueil de poèmes inspirés de ses relations toxiques avec les hommes

C’est via son compte Instagram, ce mardi 8 août, que Megan Fox a annoncé la publication le 7 novembre prochain d’un recueil de plus de 80 poèmes, intitulé «Les beaux garçons sont venimeux».

Le pouvoir de l’écrit. Megan Fox a annoncé sur son compte Instagram, ce mardi 8 août, qu’elle allait sortir un recueil de poèmes intitulé «Les beaux garçons sont venimeux». Une collection de poésies «émouvantes et sombres», précise son éditeur. Selon le site américain Dazed, l’ouvrage comprend plus de 80 textes dans lesquelles la comédienne s’exprime sur les multiples manières dont les gens sont amenés à modifier leur comportement afin de s’adapter à ceux qui partagent leur existence, souvent au détriment de leur propre identité.

«J’ai écrit ces poèmes pour tenter d’extirper la maladie qui s’est installée en moi à cause de mon silence. J’ai passé toute ma vie à garder les secrets des hommes, mon corps souffre de porter le poids de leurs péchés. Ma liberté vit dans ces pages et j’espère que mes mots pourront inspirer d’autres personnes à reprendre leur bonheur et leur identité, en utilisant leur voix pour éclairer ce qui a été enterré mais pas oublié, dans l’obscurité», explique Megan Fox.

L’éditeur ajoute qu’il s’agit du «premier livre puissant de l’une des femmes les plus connues de notre époque», invitant les fans à «tourner la page, croquer la pomme et plonger les dents dans le livre le plus convaincant et addictif que vous lirez toute l’année». On notera que l’identité des hommes auxquels elle fait référence dans l’ouvrage n’est pas précisée. Ce sera aux lecteurs les plus motivés de jouer aux apprentis détectives pour tenter de les identifier.