TikTok : Universal Music annonce retirer toutes des chansons du réseau social

Le géant de l'industrie musicale Universal Music group annonce qu'il va retirer ses musiques de TikTok après que des négociations sur des questions de rémunération et de l’impact de l’intelligence artificielle ont échoué.

La principale major de l'industrie musicale, Universal Music Group (UMG) - qui compte dans son immense catalogue des artistes tels que Taylor Swift, Lady Gaga, Drake ou encore The Weeknd - a annoncé qu'elle allait retirer ses musiques de TikTok après l'échec de négociations avec la plate-forme autour notamment de la rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs.

Les utilisateurs de TikTok pourraient donc tout prochainement se retrouver dans l’impossibilité d’utiliser des chansons leurs idoles dans leurs vidéos, aussi voir la musique d'anciennes vidéos supprimée.

Dans une lettre ouverte, Universal a ce mardi accusé TikTok d'«essayer de construire une entreprise basée sur la musique, sans payer la juste valeur de la musique». Les deux parties ont discuté des termes d'un nouvel accord, le contrat existant devant expirer ce mercredi 31 janvier. Mais l'accord n'a pas été renouvelé.

Our core mission is simple: to help our artists & songwriters attain their greatest creative and commercial potential, which is why we must call time out on TikTok.





L'application TikTok, du groupe chinois ByteDance, qui est avec ses plus d'un milliard d'utilisateurs l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde, a réagi en jugeant «triste et décevant qu'Universal Music Group ait fait passer sa propre cupidité avant les intérêts de ses artistes», selon un communiqué.

Parmi les questions soulevées lors des négociations figuraient une «compensation appropriée» pour les artistes et les auteurs-compositeurs, la sécurité en ligne pour les utilisateurs, ainsi que la protection des artistes contre les méfaits de l'intelligence artificielle, ajoute la lettre d'UMG. Mais au fur et à mesure que les négociations avançaient, «TikTok a tenté de nous intimider pour que nous acceptions un accord d'une valeur inférieure à l'accord précédent, bien en-deçà de la juste valeur du marché et ne reflétant pas sa croissance exponentielle», a déclaré Universal.



Les grandes maisons de disques perçoivent des royalties des plates-formes de streaming et des réseaux sociaux.

«1%» du chiffre d’affaire»

Universal a toutefois déclaré que TikTok proposait de payer «un taux qui n'est qu'une fraction du taux payé par les principales plates-formes dans une situation similaire». Qualifiant les déclarations d'Universal de «fausses», TikTok estime que la maison de disques a «choisi de se détourner du soutien puissant d'une plate-forme qui compte plus d'un milliard d'utilisateurs et qui sert de véhicule de promotion et de découverte gratuit pour leurs talents».

Bien que TikTok compte un grand nombre d'utilisateurs, il ne représente qu'environ 1% du chiffre d'affaires total d'Universal, a encore dénoncé UMG dans sa lettre. Universal relève d'autres problèmes tels que la présence d'un grand nombre d'enregistrements générés par l'IA sur la plateforme TikTok.

Selon une personne familière de la question qui a souhaité conserver l'anonymat, toute la musique labellisée Universal «sera retirée de TikTok dans les jours qui viennent, à partir du 31 janvier».

TikTok «a des accords avec d'autres majors et des labels indépendants», a précisé cette source à l'AFP. «TikTok n'est pas une plate-forme de streaming musical et ne devrait pas être homologué comme telle», a poursuivi la source, soulignant que les utilisateurs ne pouvaient pas écouter la version intégrale des chansons sur TikTok et étaient limités à soixante secondes de musique dans leurs créations vidéo.