Saint-Valentin 2024 : voici les 5 meilleurs films à voir en couple

Après un dîner romantique pour célébrer la Saint-Valentin, les amoureux vont se lover tous les deux sous un plaid pour regarder un film. Voici 5 longs-métrages à ne pas manquer pour une soirée inoubliable.

«Love Story» (1971)

Pour le meilleur et pour le pire. Oliver est un riche étudiant en droit de Harvard. Jennifer est une jeune fille «pauvre et douée» qui travaille à la bibliothèque pour payer ses études. Même s’ils n’appartiennent pas aux mêmes classes sociales, ces deux-là vont s’aimer jusqu’à ce que la mort les sépare. Un monument du cinéma avec Ryan O’Neal et Ali MacGraw devant lequel on ne peut que fondre en larmes.

«Quand Harry rencontre Sally» (1989)

Harry et Sally qui ne s’appréciaient guère sur les bancs de la fac, se retrouvent quelques années plus tard, tous deux célibataires après avoir rompu chacun leurs fiançailles, et se découvrent de nombreux points communs. Vont-ils oser passer la seconde et devenir amants ? La scène dans le restaurant où Meg Ryan simule un orgasme devant un Billy Crystal sans voix, est restée dans les annales.

«Ghost» (1990)

Sorti il y a plus de trente ans, ce film culte vous donnera envie de vous mettre à la poterie, et si possible à deux. On garde tous en mémoire cette scène torride entre Demi Moore et Patrick Swayze, ces deux héros amoureux qui vivront leur romance au-delà de la mort. Summum de la sensualité, ce long-métrage va assurément pimenter votre soirée de la Saint-Valentin.

«Love Actually» (2003)

L'amour est partout, inexplicable et imprévisible. A Londres, huit semaines avant Noël, les histoires d'amour se font et se défont. Humour british et casting cinq étoiles (Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Keira Knightley...) sont au programme de cette comédie romantique réjouissante qui a fêté ses 20 ans, et qui permettra à chaque (télé)spectateur de s'identifier à l'un des personnages. Un petit bonbon plein de douceur et de romantisme.

«Crazy, Stupid, Love» (2011)

Bien avant «La La Land» et son Oscar de la meilleure actrice, Emma Stone avait déjà croisé la route de Ryan Gosling sur le plateau de cette comédie signée John Requa et Glenn Ficarra. Avec également au casting l’irrésistible Steve Carell et la talentueuse Julianne Moore, il y est question de tromperies, de soirées arrosées et de cours de séduction pour retrouver l’amour, le vrai. Et n'est pas un «lover» qui veut.