Usher : le chanteur prend la pose pour la marque de Kim Kardashian avant sa prestation au Superbowl

Le chanteur Usher est la star de la nouvelle campagne de la marque de sous-vêtements de Kim Kardashian, Skims, à quelques jours de sa prestation à la mi-temps du Super Bowl, le 11 février prochain.

Usher fait monter la température. À l'approche de sa performance musicale au Super Bowl le 11 février prochain, ainsi que de la sortie de son nouvel album «Coming home», le 9 février, Usher est le visage de la nouvelle campagne de vêtements pour hommes de Skims, la marque américaine de shapewear et de vêtements fondée par Kim Kardashian.

Sur Instagram, ce lundi 5 février, la marque a présenté une série de campagnes publicitaires mettant en vedette Usher Raymond IV, de son vrai nom, dans des pièces issues de deux collections de vêtements pour hommes déjà en vente : «Skims Stretch» et «Skims Cotton».

Like @USHER, our SKIMS Mens base layers never miss a beat. pic.twitter.com/yur0uEMM9X — SKIMS (@skims) February 5, 2024

«Quand on m'a demandé de m'associer à Skims Mens, j'ai été très touché», a déclaré l'artiste dans un communiqué. «Kim est une amie de longue date qui a toujours soutenu mon travail. L'opportunité de collaborer sur une campagne qui soutient nos deux lancements très attendus était tout à fait logique», a-t-il poursuivi.

En parallèle de la campagne, une édition exclusive de son prochain album, incluant un single inédit intitulé «Naked», sera uniquement disponible sur le site web de Skims.

Les célébrités en Skims

La célèbre star de téléréalité a inauguré sa ligne de vêtements pour hommes en octobre dernier, en officialisant son partenariat avec la NBA pour sa collection de sous-vêtements, et en dévoilant une campagne mettant en lumière des sportifs telles que Neymar Jr., Nick Bosa et Shai Gilgeous-Alexander.

Usher a ainsi rejoint la prestigieuse liste des célébrités qui ont collaboré avec Kim Kardashian. Le mois dernier, Lana Del Rey a pris la pose pour la campagne Skims spéciale Saint-Valentin. D'autres célébrités comme l'actrice Kim Catrall, la chanteuse Sza ou encore la rappeuse Cardi B ont également collaboré avec la marque.

Le 9ème album du chanteur comprend des collaborations avec des artistes tels que Pheelz, Latto, Burna Boy, The-Dream et Jung Kook, ainsi que la participation de Summer Walker, 21 Savage et HER sur la tracklist.