Kim Kardashian : sa collaboration improbable avec la NBA

La star de téléréalité Kim Kardashian a annoncé un partanariat entre sa marque de vêtements, SKIMS, et les ligues NBA et WNBA.

Une marque qui monte. Kim Kardashian a annoncé ce lundi que SKIMS, sa marque de lingerie et de vêtements d'intérieur, est devenue un partenaire officiel de la National Basketball Association (NBA), de la Women's National Basketball Association (WNBA) et de USA Basketball, une organisation à but non lucratif supervisant les équipes masculines et féminines participant à tournois internationaux.

Selon un communiqué de presse, ce partenariat pluriannuel «exploitera le pouvoir du basket-ball pour susciter l’enthousiasme et la demande» et se sera bientôt mis en place lors d’événements de renom, notamment le NBA All-Star Game et le NBA In-Season Tournament.

En outre, SKIMS sera mis en avant sur diverses plate-formes de la ligue, allant de la signalisation sur le terrain pendant les matchs diffusés à la couverture sur les canaux sociaux et numérique.

Une véritable femme d’affaire

«Je suis incroyablement fière du partenariat entre SKIMS et la NBA, car il reflète l'influence croissante de SKIMS sur la culture», a souligné Kim Kardashian dans un communiqué. «Ensemble, SKIMS et la NBA mettront en relation des personnes de toute origine à travers la mode, le sport et le talent, et j'ai hâte de voir ce partenariat se développer», a-t-elle ajouté.

La semaine dernière déjà, la star avait lancé une campagne SKIMS axée sur le monde du sport, «Every Body is Wearing SKIMS» (Tous le monde porte du SKIMS), mettant en vedette le basketteur Shai Gilgeous-Alexander, le footballeur brésilien Neymar Jr. et le joueur de football américain Nick Bosa. Les sportifs ont défilé pour la nouvelle ligne de vêtements pour hommes de l'entreprise, lancée officiellement le 26 octobre.

Créée en 2019, la marque de Kim Kardashian a été évalué à 4 milliards de dollars en juin de cette année, selon le New York Times.