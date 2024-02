Exposition Van Gogh à Paris : avec près de 794.000 visiteurs, le musée d’Orsay bat son record historique de fréquentation

Le musée d'Orsay a annoncé ce jeudi un «record historique» de fréquentation avec près de 794.000 visiteurs pour l'exposition événement «Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois», qui s'est achevée le 4 février dernier.

Alors que l’exposition «Van Gogh à Auvers-sur-Oise, les derniers mois» vient de se clôturer, les responsables du musée d’Orsay, à Paris, ne cachent pas leur joie. «Présenté du 3 octobre 2023 au 4 février 2024, (l’événement) a attiré 793.556 visiteurs, soit une moyenne journalière de 7.181 visiteurs sur 108 jours d’ouverture», a détaillé l’établissement, ce jeudi 8 février dans un communiqué.

«Il s’agit de la meilleure fréquentation d'exposition depuis l’ouverture du musée (en 1986, ndlr) devant 'Edvard Munch. Un poème de vie, d’amour et de mort', en 2022 (724.414 visiteurs), et 'Picasso. Bleu et rose', en 2018 (670.667 visiteurs)», a-t-il ajouté.

Cette exposition s'intéressait aux derniers instants de ce monstre sacré de la peinture dans cette petite commune proche de Paris où il s'est suicidé dans un champ en 1890, à 37 ans, après y avoir peint 74 tableaux en 70 jours. Parmi eux, des toiles célèbres comme «Le Docteur Paul Gachet», «L’église d’Auvers-sur-Oise», le «Champ de blé aux corbeaux», ou encore «Les Racines».

Une expérience de réalité immersive

Il s'agissait de la première exposition d’envergure consacrée aux œuvres produites par Van Gogh durant les deux derniers mois de sa vie, et de «l’aboutissement d’années de recherches», selon le musée Orsay.

Ce lieu culturel a saisi l'occasion de ce grand rendez-vous pour proposer pour la première fois à son public une expérience de réalité immersive, plongeant les visiteurs dans la palette du peintre grâce à un casque de réalité virtuelle. Un dialogue, parfois plus aléatoire, avec Vincent Van Gogh a également été initié grâce à une borne interactive animée par l'intelligence artificielle.

Le musée rééditera l'expérience à partir du 26 mars prochain pour sa grande exposition de printemps, «Paris 1874. Inventer l’impressionnisme», consacrée aux 150 ans de l'Impressionnisme.